Zbliża się święto zakochanych. Ile na nie wydamy i na co dokładnie?

„Mastercard Love Index” jest obliczany na podstawie transakcji zrealizowanych za pomocą kart kredytowych, debetowych i prepaid w dniach od 11 do 14 lutego w okresie ostatnich trzech lat. Wskaźnik ten potwierdza, że z okazji Walentynek Polacy najczęściej kupują kwiaty – w 2018 r. wynik był o 137% wyższy niż w 2016 r. Jednak kwiaty są często tylko dodatkiem do głównej niespodzianki, co pokazują inne wyniki badania. Chętnie bowiem wydajemy też pieniądze na wspólne spędzanie czasu ze swoją drugą połówką. O 56% wzrosła liczba transakcji w restauracjach.

Bardzo popularne jest także podróżowanie z ukochaną osobą – liczba transakcji za bilety samolotowe czy kolejowe wzrosła aż o 92%. Często wyjeżdżamy na dłużej, zostając przynajmniej jedną noc w hotelu – wydatki na noclegi wzrosły o 29%.

Prezenty materialne cieszą się natomiast mniejszym zainteresowaniem. Wydatki przeznaczone na zakup biżuterii nieco urosły (o 25%), ale pozostają w tyle za tymi niematerialnymi podarkami, które sprawiają więcej radości.

Płacąc za prezent dla ukochanej osoby lub za wspólną kolację preferujemy szybkie i wygodne rozwiązania. Od 2016 r. wartość wszystkich transakcji zbliżeniowych z okazji Walentynek wzrosła w Polsce o 209%. Średnia w Europie wzrosła o 348%, ale może wynikać to z faktu, że konsumenci w większości krajów kontynentu w ostatnich latach dopiero przyzwyczajają się do płatności zbliżeniowych, a początkowa liczba transakcji bezstykowych była w ich przypadku mniejsza.

Rośnie też popularność zakupów online. O 88% wzrosła liczba prezentów zamawianych przez zakochanych w sieci. Jednak wciąż zdecydowaną większość upominków wybieramy osobiście, podczas wizyty w sklepie, zwłaszcza gdy zostawiamy zakupy na ostatnią chwilę, czyli na 14 lutego (97%).

Inne ciekawe wnioski z zestawienia

Czesi kupują online. Najwyższy wzrost transakcji w e-commerce, aż o 270% w porównaniu do 2016 r., zanotowano w Czechach. Ponadto w miłosną podróż również najchętniej wybierają się Czesi – liczba transakcji związanych z tym celem wzrosła o 665%. Zupełnie odwrotnie jest u Słoweńców, którzy mieli najniższy wynik w tym obszarze – spadek o 35%.

Najbardziej zbliżeniowe kraje, w kontekście największego wzrostu liczby płatności bezstykowych, to: Grecja (wzrost o 7 030%), Serbia (wzrost o 2 136%), Bułgaria (o 1 747%) i Rumunia (o 1 742%).

Grecy najbardziej hojni i romantyczni. Wydatki Greków na prezenty dla ukochanej osoby z okazji Walentynek wzrosły o 114%. Lubią oni też romantyczne kolacje we dwoje – liczba transakcji w restauracjach wzrosła o 639%. Wydają także najwięcej w Europie na kwiaty – o 345% więcej niż 3 lata temu.

Źródło: Mastercard