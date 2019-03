Zbliża się Światowy Dzień Backupu. Poznaj sposób na jego uczczenie

Z okazji obchodzonego od 2011 roku święta warto wykonać rachunek sumienia z zakresu ochrony danych firmowych. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy nasze dokumenty są odpowiednio zabezpieczone przed możliwością ich utraty? Czy posiadamy kopie zapasowe? Czy pracownicy będą w stanie wykonywać swoje obowiązki, gdy naszą firmę dotknie awaria lub atak?

Wiadomo nie od dzisiaj, chociaż w tym dniu szczególnie należy o tym pamiętać, że brak odpowiednich narzędzi do backupu naraża firmy na bezpowrotną utratę danych. A statystyki są tutaj brutalne. W minionym roku utracono lub skradziono 18 mln rekordów dziennie, czyli średnio 214 w ciągu sekundy.

O konsekwencjach utraty danych chyba nie trzeba nikomu przypominać - w maju zeszłego roku informacja o wysokości kar wynikających z RODO spędzała sen z oczu każdego przedsiębiorcy. Ale to nie kara może okazać się największą bolączką. Obecnie to informacja jest kluczową wartością napędzającą każdy biznes. Czym stanie się z nim w momencie jej utraty?

Czarny humor

Data Światowego Dnia Backupu nie jest przypadkowa. 31 marca to przeddzień Prima Aprilis kojarzonego z żartami - często złośliwymi. Dla niektórych doskonałym sposobem na jego świętowanie może być stargetowany cyberatak. Może to kosztować niezabezpieczone firmy nawet istnienie. Okazuje się bowiem, że aż 60% przedsiębiorstw, które utraciły dane upada w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Nie daj się ransomware!

Do 2021 roku cyberataki będą kosztować firmy 6 bilionów dolarów rocznie - to więcej niż zarabiają handlarze narkotyków. Jednym z najbardziej zyskownych ataków wciąż pozostaje ransomware, który wywołuje niepokój u 77% przedsiębiorców. Szacuje się, że w tym roku będzie atakował co 14 sekund. To prawie trzy razy częściej niż jeszcze trzy lata temu. Backup co prawda nie ochroni nas przed atakiem, ale pozwoli na zminimalizowanie jego skutków. Chociażby poprzez sprawne odzyskanie danych i dalsze działanie firmy, nawet w momencie ataku.

DR - szybko stań na nogi

Brak dostępu do wykorzystywanych informacji i usług, a tym samym brak możliwości realizacji działań firmy jest jednym z największych kosztów, jakie ponoszą niemal wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte awarią krytycznych serwerów. Dlatego kiedy mówimy o kopii zapasowej, mamy na myśli nie tylko zabezpieczenie plików, aplikacji, baz danych i systemów wewnętrznych, ale także zagwarantowanie bardzo szybkiego, niemal natychmiastowego dostępu do wszelkich istotnych usług, jak choćby systemów ERP, czy CRM, co umożliwia dalszą pracę w momencie awarii lub ataku. Mowa o procedurze disaster recovery, której potrzebę posiadania zauważa już coraz większa ilość przedsiębiorców. Tylko w tym roku w rozwiązania do backupu i disaster recovery zamierza zainwestować 64,7% ankietowanych przedsiębiorstw. Nic dziwnego - szacuje się, że 1$ wydany na plan odtwarzania awaryjnego (BCP) przynosi firmie 4$ oszczędności w przypadku wystąpienia awarii.

Co można backupować?

Mówiąc o danych mamy na myśli wszelkie informacje, które mogą zostać zagrożone w wyniku ataku, awarii czy lekkomyślności pracownika, i które przechowywane są w różnych miejscach. Mogą być to pojedyncze pliki, foldery, bazy danych, poczta mailowa, urządzenia końcowe, serwery czy maszyny wirtualne.

Lokalnie czy w chmurze?

Dane i kopie zapasowe mogą być przechowywane na dwa sposoby - lokalnie, a więc na infrastrukturze w siedzibie przedsiębiorstwa lub w chmurze, którą zainteresowanie nieustannie wzrasta. Według badań, w 2025 roku biznes będzie umieszczał w niej ok 60% danych. Przewagą chmury jest jej niski koszt wejścia, oszczędność na infrastrukturze, łatwość obsługi i odporność na katastrofy - np. pożary i kradzieże. Coraz większą popularnością cieszą się również rozwiązania hybrydowe, łączące stabilność rozwiązań lokalnych z elastycznością chmury i dające największą gwarancję na bezpieczeństwo danych.

Za nami już Walentynki, Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Na Światowy Dzień Backupu zamiast kwiatów i czekoladek warto zainwestować w sprawdzone rozwiązanie do ochrony i odzyskiwania danych. Tak, aby ochronić nie tylko dane firmowe, ale również rodzinne zdjęcia z wakacji.

Xopero Software z okazji święta zorganizował Backupowy Telefon do Eksperta - każdy z Was może od piątku 29 marca do poniedziałku 1 kwietnia zadzwonić pod specjalny numer telefonu i dowiedzieć się więcej o ochronie danych firmowych, a nawet przetestować dostępne rozwiązania.

Źródło: Xopero Software