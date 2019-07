Zbliża się Edumixer 2019. Głównym tematem konferencji będzie współpraca edukacji i biznesu IT w czasach przemian technologicznych

O trendach, wyzwaniach oraz problemach branży IT powiedziano i napisano prawie wszystko. O skutecznej współpracy środowisk biznesu technologicznego i nauki – wręcz przeciwnie.(Wy)kształcenie specjalisty to jedno. Nawiązanie, realizacja i ocena efektów współpracy to drugie. Trzecia edycja Forum Współpracy Edukacji i Biznesu IT – Edumixer 2019 to okazja do odpowiedzi na pytania dotyczące synergii biznesu i nauki.