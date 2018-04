Zbliża się Deadline24

Specjaliści IT z kilkunastu krajów zjawią się na Śląsku, by wziąć udział w maratonie programistycznym. Maraton podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to zdalne eliminacje, które odbyły się 25 lutego 2018 r. Każdy zgłoszony zespół otrzymał zestaw zadań osadzonych w fabule, której głównymi bohaterami od lat są podbijające wszechświat „żukoskoczki”. Ich misje z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem programistów z całego świata. W zaplanowanym na 7 i 8 kwietnia finale tradycyjnie weźmie udział 30 drużyn, które w eliminacjach osiągnęły najlepsze wyniki. Trzyosobowe zespoły będą zmagać się z zadaniami algorytmicznymi nieprzerwanie przez 24 godziny.

W ciągu minionej dekady w Deadline24 wzięło udział kilka tysięcy uczestników, pochodzących m.in. z Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Ukrainy, Chin, Szwajcarii, Indii i Brazylii, a także USA i RPA.

Popularyzacja algorytmiki to nie jedyny cel konkursu. Jest nim również zaprezentowanie specyfiki i potencjału całego regionu. Poprzednie finały organizowane były w miejscach wpisujących się industrialne dziedzictwo województwa śląskiego np. w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Czeladzi, Muzeum Śląskim w Katowicach, czy Kopalni Węgla Kamiennego Guido, w której zawody odbyły się 320 metrów pod ziemią.

Więcej informacji o konkursie można odnaleźć klikając tutaj.

Źródło: Future Processing