Zawory zwrotne – armatura do instalacji wodno-sanitarnych

Różnorodne rodzaje zaworów

Zawory posiadają rozmaite rodzaje zamknięć i dzięki nim możemy wyróżnić zawory kulowe, grzybkowe, płytkowe oraz membranowe. Poza taką klasyfikacją istnieje jeszcze inny podział tych urządzeń: zawory z obciążeniem lub bez obciążenia. Zawory z obciążeniem są zamykane dzięki sprężynie lub sile grawitacji w momencie, gdy nie ma różnicy ciśnień. Natomiast zawór bez obciążenia zamyka się dzięki przepływowi oraz różnicy ciśnień. Na stronie dystrybutora armatury http://www.saga.info.pl/zawory-zwrotne/ można wybrać odpowiedni rodzaj zaworu oraz innych akcesoriów zaliczanych do armatury.

Szczelne zawory kulowe

Zawory kulowe charakteryzują się wysoką szczelnością. Ponadto są łatwe w użyciu, gdyż do ich zamknięcia wystarczy tylko 1/4 obrotu, dzięki czemu mają uniwersalne zastosowanie. Można je wykorzystywać m.in. budownictwie oraz przemyśle, włączając przemysł wydobywczy. W instalacjach domowych zawody kulowe wykorzystuje się do odcinania ciepłej i zimnej wody, odcinania wody centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej. Zawory te można używać także do wydobycia ropy naftowej.

Zawory grzybkowe – główna armatura do instalacji przemysłowych

Zawór grzybkowy służy do odcinające dopływ pary lub regulowania ciśnienia. Mogą się różnić pod kątem: typu, kształtu, średnicy, przyłączy, zakresu temperatur, ciśnienia oraz napędu. Dzięki tym cechom można łatwo dobrać odpowiedni zawór do konkretnego zastosowania.

Zawory płytkowe – niezawodne działanie siłowników

Zawory płytkowe używane są do zmiany kierunku przepływu czynnika roboczego zapewniając poprawne funkcjonowanie siłowników. Umożliwiają również odcięcie przepływu danego czynnika. Wysokiej jakości zawory płytkowe wykorzystywane są m.in. w przemyśle kolejowym.

Zawory klapowe w instalacjach hydraulicznych

W instalacjach wodno-sanitarnych często wykorzystuje się również zawory klapowe zwrotne, czyli tzw. przepustnice. Przepustnice wyróżniają się krótką zabudową oraz niewielką masą. W przeciwieństwie do zaworów kulowych, zamiast kuli posiadają specjalnie dopasowaną klapę, dzięki czemu są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Montuje się go zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika. Te zawory należy do niezawodnych urządzeń, dlatego wykorzystuje się je do pracy w instalacjach hydraulicznych i są często instalowane w rurociągach między owierconymi kołnierzami. Prosta przepustnica może być sterowana ręcznie, natomiast zawory klapowe o złożonej budowie sterowane są przy pomocy siłownika pneumatycznego.