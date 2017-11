Zawody przyszłości: potrzebnych umiejętności nie nauczysz się na studiach

Lekarz, prawnik, nauczyciel – to właśnie te zawody gwarantowały dawniej stabilne zatrudnienie i dobre zarobki. Obecnie jednak rynek pracy zmienia się. W wielu branżach pojawia się coraz większa niepewność co do stałości etatu. Wszystko wskazuje na to, że zawody takie jak recepcjonista, pracownik banku czy telemarketer za parę lat mogą w ogóle przestać istnieć. Na jakie umiejętności i profesje należy więc postawić, aby nie martwić się o pracę w przyszłości?