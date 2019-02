Zawody, które są pożądane na rynku pracy

Obecnie w Polsce panuje niskie bezrobocie. Jednak dotyczy to głównie zawodów o małej odpowiedzialności, a co za tym idzie - i niskiej płacy. Choć przepisy zobowiązują do zachowania minimalnego wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi całe 2250 zł brutto (dając na rękę niewiele ponad 1650 złotych) to młodzi Polacy chcą po prostu zarabiać więcej. Nie ma co się dziwić, dlatego tak chętnie sięgają po kursy zawodowe, aby zdobyć nowe uprawnienia bądź podnieść te, które mają obecnie. Czy to pozwoli na awans, lepszą płacę i szybkie podpisanie umowy? Sprawdzamy, który zawód na pewno to zagwarantuje.