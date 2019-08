Zawody, które powstaną za 10 lat. Czego się dziś uczyć?

Jak pokazuje raport „Pracownik przyszłości” - opracowany przez infuture institute we współpracy z Samsung Polska - w najbliższej dekadzie rynek pracy postawi na kompetencje miękkie. To one, w dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji, zrewidują charakter pracy oraz jej definicję.

Pracownik przyszłości

Do 2030 roku może zniknąć 47% spośród istniejących obecnie zawodów – informują eksperci infuture institute i Samsunga w swoim najnowszym raporcie , którego partnerem jest serwis Pracuj.pl. Badacze prognozują, że w miejsce starych specjalizacji pojawiać się będą nowe, kształtowane przez 32 czynniki zmian. Po przeanalizowaniu wszystkich elementów zidentyfikowano 5 możliwych scenariuszy przyszłości, które w ciągu 10 lat stworzą nowe specjalizacje:

Praca dla robotów

Hollywoodzki model pracy

Pod kontrolą

Społeczni pracownicy dla planety

Wieczni pracownicy

Jak podkreślają eksperci, szczególnie istotne będą za dekadę umiejętności z obszaru STEM (science, technology, engineering, maths) oraz szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe. 31% badanych przedstawicieli pokolenia X (44-53 lata) ocenia je jako bardzo istotne. Generacja Z (osoby poniżej 22 roku życia) dostrzega przydatność umiejętności cyfrowych na rynku pracy przyszłości (20%), duże znaczenie ma dla niej również umiejętność krytycznego myślenia (12%). Zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, abstrakcyjne myślenie oraz umiejętność dzielenia się wiedzą – to kompetencje, którymi powinien wykazać się pracownik przyszłości.

Zawody jutra

Użytkownicy korzystający z portalu mogą zapoznać się z trzema otwartymi rekrutacjami na stanowiska – Robot therapist, Human enhancement designer czy Health hacker. To przygotowane we współpracy z infuture institute oraz Samsung ogłoszenia o pracę przyszłości, przedstawiające najważniejsze oczekiwania pracodawców w 2030 roku. W związku z promocją raportu, w serwisie Pracuj.pl wystartowała kampania edukacyjna promująca ustalenia badaczy.To przygotowane we współpracy z infuture institute oraz Samsung ogłoszenia o pracę przyszłości, przedstawiające najważniejsze oczekiwania pracodawców w 2030 roku.

Kandydaci mogą zapoznać się z ofertą pracy dla nauczyciela robotów - Robot therapist, który przekaże maszynie ludzkie emocje, by jak najlepiej odgrywała swoją rolę. Human enhancement designer ma być odpowiedzialny za dbanie o efektywne transformacje ludzi za pomocą wszelkich dostępnych rozwiązań m.in.: implantów bionicznych, egzoszkieletów, przeszczepów, które poprawią jakość życia osoby poddanej zmianie. Natomiast Health hacker będzie monitorował podłączone do internetu urządzenia, umieszczone w ciałach pacjentów. W razie cyberataku jego zadaniem będzie zapobiegnięcie tragedii.