Zawieranie umów przez Internet - to możliwe!

Umowa online – za pośrednictwem zaufanej platformy

Zawieranie umów przez internet jest możliwe za pośrednictwem zaufanych platform, takich jak Autenti: https://autenti.com/platforma-autenti/. Korzystając z Autenti można wysyłać, podpisywać i archiwizować dokumenty, a wszystko odbywa się w formie online. Autenti działa w oparciu o rozporządzenie eIDAS. To dokument, który reguluje wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem podpisów elektronicznych na terenie całej Unii Europejskiej. Tym samym, za pośrednictwem platformy, można skutecznie zawrzeć umowę w formie online nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE. Autenti, jest niejako trzecią stroną w procesie zawierania umów między dwiema stronami. To rozwiązanie, z którego korzystają, przede wszystkim, firmy.

Zawieranie umów przez internet – jak to zrobić?

Podpisywanie umów online jest bardzo proste i odbywa się błyskawicznie. Żeby złożyć podpis, nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania, wystarczy komputer, smartfon lub tablet z dostępem do internetu. Co trzeba zrobić, żeby podpisać dokument online? Najpierw należy wejść na skrzynkę mailową i odnaleźć wiadomość przesłaną przez Autenti. Po zapoznaniu się z treścią maila, trzeba kliknąć przycisk „Dokument”, (dla ułatwienia będzie w niebieskim kolorze). Po wykonaniu tej czynności, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę Autenti, gdzie znajduje się interesujący go dokument. Po przeczytaniu treści dokumentu, powinien kliknąć, dwa przyciski: pierwszy, że akceptuje „Oświadczenia i zgodny” i drugi – „Podpisz”.

Podpis elektroniczny, a kwalifikowany podpis elektroniczny

Przy zawieraniu umów przez internet można spotkać się z dwoma pojęciami podpisu: elektronicznym i kwalifikowanym elektronicznym. Jakie są między nimi różnice?

Z podpisu elektronicznego większość osób korzysta na co dzień, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podpis elektroniczny zwykle pojawia się w komunikacji mailowej, gdy odpowiadamy komuś na wiadomość i podpisujemy ją swoim imieniem i nazwiskiem. Zwykły podpis elektroniczny może posłużyć do potwierdzenia terminu spotkania, czy zmiany wcześniejszych ustaleń. Niestety, tak samo, jak łatwo taki podpis złożyć, równie łatwo go podważyć. Można jednak zwiększyć autentyczność podpisu online, składając go za pośrednictwem zaufanej platformy, jaką jest np. Autenti. Wtedy podpis jest powiązany z konkretnym adresem e-mail i numerem telefonu, dlatego łatwiej o jego autentyczność.

Waga kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest stawiana na równi z podpisem własnoręcznym – obydwa mają taka samą moc prawną. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przypisany do konkretnej osoby, której tożsamość poddano wcześniej weryfikacji. Taki podpis jest zawsze poświadczany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. To właśnie dzięki niemu, można łatwo zweryfikować podpisującego. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego można używać nie tylko w kontaktach biznesowych, ale też podczas komunikacji urzędowej i w korespondencji z instytucjami publicznymi.