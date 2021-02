Zaufanie do reklam, a badania laboratoryjne suplementów diety

Pomimo oferowania niewielkich ogólnych korzyści i pojawiających się obaw o ich bezpieczeństwo, suplementy diety stają się coraz bardziej popularne. Obecnie coraz więcej reklam dotyczy właśnie suplementów diety, a nie szczegółowo przebadanych leków. Zaufanie do reklam może przyczynić się do wzmożonego zaufania opinii publicznej do suplementów diety, dlatego niezbędna jest kontrola ich jakości. Badania naukowe dowodzą, że konsumenci częściej sięgają po suplementy diety reklamowane na różnych nośnikach marketingowych.

Leki szczegółowo poddawane są odpowiednim kontrolom, testom i podlegają pod konkretne urzędy. Z suplementami diety może być inaczej. Suplement diety uznajemy za produkt spożywczy, którego zadaniem jest jedynie uzupełnienie diety w brakujące składniki, w związku z czym nie podlega restrykcyjnym przepisom. Na szczęście wielu producentów, przed wypuszczeniem nowego suplementu na rynek, poddaje je prawidłowym badaniom klinicznym. Ekspert ds. kontroli jakości potwierdza: "Wielu producentów dba o jakość suplementów i ich odpowiednie kwalifikowanie. Coraz częściej dostarczane są informacje naukowe, a nie jedynie slogany reklamowe".

Kontrola laboratoryjna suplementów diety

Zdecydowanie większą uwagę przykłada się do przepisów dotyczących suplementów diety, niż jeszcze 10 lat temu. Częściej wymagane są całościowe informacje podczas inspekcji, ze szczególnym naciskiem na badania laboratoryjne suplementów diety. Ogromny nacisk kładzie się na testowanie i kwalifikację wykorzystywanych metod, a także wszelkich wykorzystywanych materiałów. Podstawą tego wszystkiego jest ustalenie specyfikacji.

Wszystko zaczyna się od ustalenia specyfikacji na każdym etapie produkcji:

surowców,

produktu w trakcie produkcji,

gotowego produktu zamykanego w opakowaniu.

Testowanie to coś więcej niż zło konieczne, jest to część wymogów dotyczących produkcji suplementów diety. Brak badania lub testowanie przy użyciu niewłaściwych lub niekwalifikowalnych metod może spowodować, że suplement zostanie sfałszowany. Poza stworzeniem odpowiednich specyfikacji na każdym etapie, należy również testować każdą partię na poszczególnych etapach - jest to warunek konieczny.

Każdy producent musi stworzyć standardy, które będą miały zastosowanie do testowania poszczególnych komponentów i produktów. Powinny one obejmować oceny w celu zapewnienia tożsamości, czystości, wytrzymałości i składu surowców, materiału w trakcie procesu i gotowego produktu. Musi również zawierać specyfikację znanych zanieczyszczeń, które mogą być obecne w produktach.

Wymagamy specyfikacji, ponieważ zanim produkt będzie mógł przejść odpowiednią kontrolę jakości czy testowania, laboratorium wykonujące badanie musi wiedzieć czego należy szukać oraz jak to przetestować i sprawdzić. Dlatego przejrzystość między laboratorium, a klientem jest niezbędna. Krytyczne elementy obejmują w szczególności:

ustalenie, że określony test jest odpowiedni do zastosowania - odpowiedni do celu

ustalenie czy sama metoda jest naukowo uzasadniona i kwalifikowana przez laboratorium

Każde laboratorium ma obowiązek oceny zastosowanych metod i konsekwentnego uzyskiwania rzetelnych wyników. Te dwa aspekty to elementy przejrzyste. Dokładny przegląd takiej dokumentacji jest wymagany i powinien być częścią oceny pracy laboratorium.

Jakość oferowanych suplementów diety, a reklamy

Konieczna kontrola jakości fizykochemicznej suplementów diety wykonywana jest również na poziomie laboratorium. Podczas przeprowadzania badań, laboratorium jest w stanie oznaczyć zanieczyszczenia, a także czystość w surowcach, półproduktach oraz w gotowych wyrobach. Podczas takiej kontroli wykonujemy oznaczenie zawartości pierwiastków w zależności od deklarowanego składu. Laboratorium starannie przeprowadza testy, a następnie weryfikuje otrzymane wyniki z dostarczonymi już specyfikacjami.

Przy suplementach diety, które przede wszystkim służą jako uzupełnienie całościowego procesu żywieniowego, w odpowiednie witaminy i makroskładniki, niezbędne jest sprawdzenie produktu pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Jest to bezwarunkowy etap, ponieważ suplementy mają pomagać, a nie zaszkodzić konsumentowi.

W reklamach możemy spotkać się ze wszystkimi możliwymi rodzajami suplementów. Tak naprawdę, osoba, która ma zróżnicowaną i bogatą w witaminy dietę, w Polsce wymaga jedynie suplementacji witaminą D. Niestety, szybki styl życia, mniejsze dbanie o prawidłowe odżywianie, prowadzi do elementarnych braków kluczowych składników. Dlatego czasami niezbędne jest dodatkowe suplementowanie żelaza, magnezu czy wapnia, a także witamin z grupy B.

Istotne jest aby nie dać się zwieść reklamą, które napotykamy na każdym kroku. Przed wyborem odpowiedniego suplementu, należy skonsultować się ze specjalistą lub przejrzeć odpowiednie badania naukowe, które potwierdzą skuteczność wybranego suplementu diety.