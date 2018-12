Zatroszcz się o Twój dobytek podczas świąt

Według policyjnych danych, średnio co 8 minut gdzieś w Polsce dochodzi do włamania. Według statystyk w ubiegłym roku takich niechcianych wizyt odnotowano ok. 65 tysięcy. Co gorsza, włamywacze traktują święta Bożego Narodzenia dokładnie tak samo, jak my poprzedzający go okres wyprzedaży – korzystają z okazji. Wybierają głównie obserwowane wcześniej puste domy i mieszkania.

Pod tym względem blisko nam do innych krajów europejskich, gdzie sezon świąteczny to prawdziwe eldorado jeśli chodzi o włamania i kradzieże. Liczba tego typu zdarzeń rośnie wtedy o blisko jedną piątą (od 18% do 20%).

Inteligentny sposób na włamywacza

Żadne zabezpieczenie nie jest w 100% skuteczne, więc o tym, czy nasza posesja jest łakomym kąskiem dla złodzieja decyduje wiele czynników. Wysokie ogrodzenie, solidne zamki i alarm – wszystkie te przeszkody włamywacz musi pokonać i uda mu się, jeśli jest dobrze przygotowany. Potrzebuje jedynie odpowiednio dużo czasu.

Monitoring zabiera złodziejowi właśnie ów czas, ponieważ zmusza go do działania w pośpiechu. Kamera wspomagana algorytmem sztucznej inteligencji (AI) i systemem powiadamiania właściciela, pozbawia złodzieja komfortu działania bez naszej wiedzy. Nowoczesne kamery – zewnętrzne i domowe - wykrywają ruch, identyfikują twarze i w ciągu kilku sekund są w stanie wysłać powiadomienie z zapisanym kadrem na nasz smartfon, niezależnie od tego, gdzie akurat przebywamy. W uzasadnionym wypadku daje to możliwość natychmiastowego działania – skontaktowania się z sąsiadami, czy wezwania policji lub patrolu interwencyjnego z agencji ochrony.

Inteligentna kamera może się również integrować z innymi rozwiązania smart home. Daje to możliwość realizowania zaprogramowanych scenariuszy, jeśli w naszym domu jest więcej inteligentnych urządzeń. Przykładowo, po zidentyfikowaniu intruza, kamera jest w stanie włączyć oświetlenie. Zaskoczony włamywacz może się wtedy wycofać.

Źródło: Netatmo