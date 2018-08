Zatory płatnicze również w branży IT

Jak wynika z analiz Forum Obywatelskiego Rozwoju suma zatorów płatniczych tylko w przypadku małych firm wynosi już nawet 100 mld złotych. KRD alarmuje, że Indeks Należności Przedsiębiorstw osiągnął rekordową wartość.

Wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska, nie pozostawia suchej nitki na naszych przedsiębiorcach. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Wypadamy pod względem zatorów płatniczych najgorzej w Europie, a przeterminowane należności są codziennością prowadzenia działalności gospodarczej. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że przedsiębiorcy czekają na uregulowanie należności z faktur przeciętnie 3 miesiące i 24 dni. Jeszcze w III kw. 2016 r. były to 2 miesiące i 24 dni. Przeciętny udział opóźnionych faktur w portfelach polskich firm sięga 22,7 proc. To najwyższy wskaźnik od 2 lat.

Warto zaznaczyć, że problem często nie jest związany jedynie z kondycją finansową krajowych firm, ale świadomym kredytowaniem się kosztem innych przedsiębiorstw. To także efekt braku spersonalizowanych rozwiązań płatniczych, pozwalających przedsiębiorstwom lepiej zarządzać swoimi finansami oraz przewidywać rzeczywiste koszty korzystania z produktów i usług nawet w dłuższej perspektywie czasu.

Jak wynika z opracowania „Portfel należności polskich przedsiębiorców”, największe problemy ze spływem należności ma branża budowlana. Nie najlepiej sytuacja przedstawia się także w przypadku sektora finansowego. W najmniejszym stopniu problem nieterminowych płatności dotyczy przemysłu oraz usług. Diabeł tkwi jednak, jak zawsze, w szczegółach. Dane wskazują jasno: np. bogata branża IT cierpi. Długi są prawie czterokrotnie wyższe niż 5 lat temu. Wynoszą one ponad 265 mln zł. Dla porównania 5 lat temu wynosiły one 68 mln zł – wynika z raportu Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów BIG Info Monitor.

Janusz Ostrowski z Oracle Polska zwraca uwagę na to, że są firmy, które realizują projekty odraczając płatności, a są też takie, które mając świadomość braków budżetowych, odraczają inwestycje w czasie. Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre, dlatego potrzebne są nowe rozwiązania finansowe, które te problemy rozwiązują. Dla przykładu w przypadku technologii IT wstrzymywanie inwestycji i oczekiwanie na zastrzyk gotówki do nowego roku finansowego, grozi utratą przewagi konkurencyjnej, większym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, a także de facto wyższymi kosztami. Taki stan rzeczy nie jest też dobry dla samej branży, bo nie rozwija się ona tak szybko, jak by mogła. Sprawdzoną radą na te problemy jest stosowanie rozwiązań chmurowych, które zdecydowanie poprawiają płynność finansową w porównaniu do rozwiązań on-premise.

Indywidualnie ustalany model finansowania usług IT wiąże się z korzyściami zarówno dla klientów końcowych, jak i dla resellerów. Są oni w stanie oferować rozwiązania swoich partnerów firmom, które domagają się dłuższych okresów odroczenia opłaty za dostarczone produkty czy licencje subskrypcyjne. W dużej mierze chodzi także o to, by głównym parametrem decyzyjnym przy wyborze rozwiązań, nie była cena realizacji projektu wdrożeniowego, ale jego opłacalność. Janusz Ostrowski podkreśla, że barierą wejścia nie jest więc konkretna cena danego rozwiązania, ale wynik opłacalności jego wdrożenia. Klienci nie zastanawiają się w tym przypadku nad tym, czy są w stanie pozwolić sobie na dany produkt czy usługę – gdyż poprzez swobodny rozkład płatności w zdecydowanej większości będzie ich na nie stać – a nad tym, ile oszczędności wygeneruje skorzystanie z indywidualnego finansowania i na co będą mogli przeznaczyć pieniądze.

Źródło: inPlus Media