Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - jak to załatwić przez internet? Oswajamy e-administrację

Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zwane potocznie zaświadczeniami o niekaralności) można uzyskiwać "tradycyjnie" oraz przez internet. Metoda "tradycyjna" wymaga udania się do punktu przy sądzie i wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł. Metoda "internetowa" pozwala na załatwienie sprawy online i kosztuje 20 zł. Skorzystanie z metody internetowej wymaga użycia Profilu Zaufanego ePUAP, który można wyrobić nawet bez chodzenia do urzędu, za pośrednictwem e-bankowości.

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia i masz Profil Zaufany to nic nie może Cię powstrzymać przed załatwieniem sprawy online (o ile nie nastąpi awaria, kataklizm itd.)

Składanie wniosku przez internet krok po kroku

Dostęp do Krajowego Rejestru Karnego online odbywa się przez specjalną stronę ekrk.ms.gov.pl. Najpierw trzeba się na tej stronie zarejestrować, zatem wchodzimy na wskazany adres klikamy w przycisk “Rejestracja”.

Wyświetli się formularz rejestracji, w którym będziemy musieli podać imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, hasło. Należy pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Gdy wpiszemy wszystkie dane, klikamy w przycisk "Zarejestruj się".

Po wypełnieniu formularza musimy zaczekać na e-mail jaki przyjdzie z adresu ekrk@ms.gov.pl. Wiadomość o temacie “Wiadomość od Systemu e-KRK" powinna zawierać link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link przejdziemy od razu do strony logowania. Oczywiście aby się zalogować trzeba podać ustalone wcześniej identyfikator i hasło.

Jeśli już zalogujemy się na swoje nowe kontro w eKRK, zobaczymy stronę taką jak ta poniżej.

Chcemy uzyskać zaświadczenie zatem klikamy we “Wnioski i zapytania”, a następnie “Wniosek o osobę”.

Przejdziemy do formularza, w którym trzeba podać dane takie jak numer PESEL, imiona rodziców i adres. Niektóre pola są już wypełnione i ich zawartości nie możemy zmienić. Po wypełnieniu formularza należy klinąć przycisk “Zapisz”.

Po kliknięciu "Zapisz" powinniśmy zobaczyć nad formularzem informację “Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione”.

Teraz pod formularzem powinny być aktywne przyciski "Dodaj załącznik", "Usuń" oraz "Podpisz" i "Drukuj". Klikamy przycisk "Podpisz".

Przejdziemy na stronę, na której możemy wybrać metodę podpisu. My wybieramy "Podpisz Profilem Zaufanym".

Przejdziemy na stronę Profilu Zaufanego, gdzie musimy się zalogować wedle stosowanej przez siebie metody (login i hasło albo bank). Po zalogowaniu zobaczymy stronę z naszymi danymi i przyciskiem "Podpisz profilem zaufanym". Oczywiście klikamy w ten przycisk.

Mimo iż kliknęliśmy "Podpisz" to system jeszcze raz spyta, czy chcemy podpisać. Musimy kliknąć "Autoryzuj i podpisz dokument".

Zostaniemy poproszeni o kod jednorazowy. Jeśli korzystamy z uwierzytelniania przez bank to będziemy przeniesieni na stronę banku by się zalogować (i następnie będziemy musieli podać kod autoryzacyjny). Kiedy podamy kod, zostaniemy przeniesieni z powrotem a stronę ekrk.ms.gov.pl. System od razu proponuje opłacenie i wysłanie podpisanego dokumentu. Opłata za 1 wniosek to 20 zł. Klikamy “Zapłać i wyślij”.

Po kliknięciu w "Zapłać i wyślij" zostaniecie przeniesieni na stronę usługi Przelewy24. Tam wybieracie bank i dokonujecie przelewu.

Po zatwierdzeniu transakcji znów powinniście trafić na ekrk.ms.gov.pl, gdzie zobaczycie stronę z informacją o wysłaniu dokumentu.

Zaświadczenie z KRK wydawane jest "bez zbędnej zwłoki", ale nie później niż w terminie 7 dni. Wydany dokument znajdziemy w systemie e-KRK w sekcji “odpowiedzi”. Co ważne, jest to dokument elektroniczny w postaci pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

