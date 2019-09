Zaskakujące zastosowania dronów

Foki karmione przez drona

Nowoczesna hodowla zwierząt w oceanariach wymaga stworzenie im różnorodnych warunków życia. Na otwartym morzu zwierzęta muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, aby mieć dostęp do pożywienia. Takie warunki próbuje się odtwarzać zwierzętom w dużych akwariach. Od lipca 2018 roku Akwarium w Wilhelmshaven wykorzystuje drona do karmienia trzech fok. Wyposażony w dwa dodatkowe haki na podwoziu dron przenosi świeże ryby. Na wysokości około 9 metrów podwozie jest podnoszone, a ryby zsuwają się w dół do basenu. Karmienie z góry dostarcza zwierzętom nowych wyzwań. Foki uczą się radzić sobie z nowymi i nieznanymi sytuacjami podczas codziennych sesji treningowych

W poszukiwaniu życia na innej planecie

Drony wykorzystywane są zarówno do profesjonalnych lotów, jak i tych amatorskich. To jednak nie wszystko. W najbliższych latach amerykańska agencja lotnicza NASA zamierza kontynuować eksplorację największego księżyca Saturna - Tytana, przy pomocy drona. Zaplanowana na 2026 rok misja kosmiczna ma na celu scharakteryzowanie środowiska i odnalezienie budulców życia. Dzięki wielu instrumentom badawczym, wielośmigłowy pojazd latający Dragonfly będzie szukał reakcji chemicznych, które mogą doprowadzić do rozwoju życia. Użycie drona pozwoli na zwiększenie zasięgu badań, które obejmą podpowierzchniowe zbiorniki, dno krateru uderzeniowego i atmosferę znajdującą się w układzie słonecznym Tytana.

Bezpieczeństwo i wydajność inspekcji w zakładach Forda

W fabryce silników Forda w Dagenham w Wielkiej Brytanii, wysokowydajne drony umożliwiają bardziej efektywne monitorowanie procesów produkcyjnych. W celu przeprowadzenia szybkich i bezpiecznych prac konserwacyjnych, producent samochodów wybrał Hexacopter Typhoon H520. Za pomocą tego drona i jego zdalnej kamery można szybko i łatwo sprawdzać wysokie suwnice, rurociągi i dachy na zdumiewających wysokościach. Dzięki temu przestoje produkcyjne należą do przeszłości, ponieważ urządzenia produkcyjne nie muszą już być zatrzymywane podczas inspekcji.

Dron w nagłych wypadkach medycznych

W USA Uniwersytet Medical Center w Maryland po raz pierwszy użył drona do dostarczenia organu do przeszczepu. Obecnie w Kanadzie w służbach ratunkowych w Brampton, prowadzany jest projekt pilotażowy, który ma na celu wykazać, jak zmniejsza się czas dotarcia zdalnie sterowanego drona z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) do poszkodowanego. Tekst pokazał, że za każdym razem dron docierał na miejsce zdarzenia jako pierwszy, gdy w tym czasie karetka walczyła z ruchem ulicznym. Kilka minut, jakie zyskuje bezzałogowiec, może uratować niejedno życie.

Na ratunek młodym sarnom i warchlakom

Zaangażowanym w ratowanie dzikich zwierząt także przychodzi z pomocą dron, wykorzystywany do zadań w służbach ratowniczych, policji i straży pożarnej. Wspiera on również powietrzne poszukiwania młodych saren i dzików w wysokich trawach i na polach uprawnych. Schowane w trawie zwierzę nie ucieka przed nadjeżdżającą maszyną i jednocześnie jest niewidoczne dla pracującego rolnika. Korzystając z zamontowanej na dronie kamery termowizyjnej ratownicy szybko lokalizują młode, zwiększając ich szanse na uratowanie. Dron podczas pracy skanuje dane pole zgodnie z wyznaczonym kursem i pokrywa całą jego powierzchnię. Małe kropki na ekranie pokazują, gdzie ukryte są zwierzęta. Uratowane w ten sposób szybko wracają do stada.

Przyszłość dronów

W ostatnich latach mieliśmy okazję poznać różne rodzaje zastosowań dronów. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) są szeroko wykorzystywane przez komercyjne przedsiębiorstwa do monitoringu nieruchomości, nadzoru projektów budowlanych, wsparcia prac rolniczych, tworzenia modeli 3D rzeczywistych obiektów czy badań zanieczyszczeń powietrza. Z kolei jako urządzenia do lotów amatorskich czy sportowych, przynoszą wiele radości swoim użytkownikom. Dają im możliwość uwieczniania niesamowitych, niepowtarzalnych chwil, a także możliwość spojrzenia na świata z innej perspektywy.

Ciągły rozwój technologii, w połączeniu ze sztuczną inteligencją sprawi, że nowych przykładów zastosowań będzie coraz więcej.

Źródło: aeroMind, dystrybutor dronów zadaniowych Yuneec