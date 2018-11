Zasady działania serwonapędu

Serwonapęd- co to jest?

Najprościej mówiąc serwonapęd jest specjalnym układem który służy do pozycjonowania osi według ustalonych parametrów ruchu. Za jego pomocą można wpływać na prędkość, pozycję czy przyspieszenie obrotów. Oczywiście do ruchu osi niezbędny jest silnik elektryczny, który działa za pomocą prądu przemiennego bądź w niektórych przypadkach stałego. Osoby niemające dużego rozeznania w tym temacie powinny pamiętać, iż ruch obrotowy osi można przemienić w ruch liniowy. Niezbędna do tego celu okaże się śruba pociągowa, która umożliwi poprawne działanie serwonapędu. Dużą zaletą takiego układu jest z pewnością fakt, iż można go wyregulować tak, by przez cały czas utrzymywał daną prędkość oraz pozycję bez względu na to, czy występują zakłócenia. Serwonapędy stanowią dziś podstawę elementów stosowanych w automatyce, jednak nie każdy miał styczność z tym pojęciem, więc jeśli stanie się przed trudnym wyborem serwonapędu warto poprosić o pomoc specjalistów z abcnc.pl, którzy doradza, w jakie rozwiązania warto zainwestować.

Budowa serwonapędu

Budowa serwonapędu wbrew pozorom nie jest skomplikowana, jednak dla osób, które pierwszy raz mają styczność z takim układem może wydawać się czarną magią. Do podstawowego elementu budowy na pewno trzeba zaliczyć silnik elektryczny, który zasilany jest prądem przemiennym bądź stałym. Należy pamiętać, że silnik jest elementem wykonawczym bezpośrednio połączonym ze sterownikiem, który generuje jego wartości. Prawidłowe działanie serwonapędu nie obejdzie się bez enkodera, specjalnego czujnika, który przesyła zwrotne informacje. Ważnym elementem jest również rezolwer, który umożliwia wykrycie aktualnej pozycji, obrotowej prędkości czy też wiele innych cech silnika. Takie informacje są również bezpośrednio przekazywane do sterownika.



UWAGA!

Serwonapęd pracuje w układzie zamkniętym pętli zwrotnego sprężenia.

Okablowanie serwonapędu jest ważne

Wyżej wymienione elementy serwonapędu są tylko podstawowymi składnikami i w zależności od tego, jaki model zostanie wybrany oraz gdzie ma być zastosowany może mieć inną postać. Układ nie będzie działał bez odpowiedniego okablowania, jak i dobrego wzmacniacza, który przetworzony sygnał ze sterownika będzie przekazywał do elementu wykonawczego, czyli w tym przypadku silnika.

Gdzie stosuje się serwonapęd?

Taki układ stosowany jest powszechnie w automatyce, robotyce, w przemyśle związanym z pakowaniem towarów czy ich przenoszeniem. Serwonapędy sprawdzą się również w różnego rodzaju wtryskarkach, maszynach do wiercenia, taśmowych przenośnikach, czyli wszędzie tam, gdzie liczy się duża precyzja, istnieje potrzeba regulowania procesów produkcyjnych oraz ustalania odpowiednich prędkości.