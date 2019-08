Zarządzanie relacjami z klientem - jak zwiększyć sprzedaż w firmie?

Jak Twoja firma przechowuje dane swoich klientów?

Czy wiesz, jak Twoja firma przechowuje dane klientów? Czy masz pewność, że są bezpieczne i możesz odpowiednio nimi administrować, aby efektywnie zarządzać relacjami z klientem? CRM opiera się na systemach informatycznych oraz bazach danych, pozwalając na gromadzenie niezbędnych informacji o klientach oraz stałą aktualizację tych danych. CRM pozwala również udoskonalać ofertę i szybko reagować na potrzeby klienta. Pozyskiwanie, gromadzenie i grupowanie danych to kluczowe procesy, które są niezbędne w procesie skutecznego zarządzania relacjami z klientem.

Oprogramowanie CRM GoNet CRM pozwala w efektywny sposób zarządzać informacjami o kontrahentach, takimi jak dane teleadresowe, rejestracyjne, jak też informacje dotyczące typu kontrahenta, jego statusu, grupy, a także innych specyficznych dla danej branży danych. Wszystkie gromadzone w systemie informacje mogą być wyszukiwane i gromadzone w określony sposób, co pozwala szybko znaleźć konkretnego kontrahenta, pokazać klientów w obrębie danej grupy, a także pogrupować ich według rozmaitych kryteriów. Platforma CRM w znaczący sposób ułatwia dostęp do danych, co ma ogromne znaczenie szczególnie w dużych firmach, które mają rozbudowaną sieć sprzedaży i klientów.

Dlaczego warto przechowywać historię kontaktów?

Przechowywanie historii kontaktów jest ważne zwłaszcza podczas bieżącej pracy z klientem. Dzięki systematycznie wprowadzanym danym w szybki sposób można sprawdzić co, kiedy i w jakiej formie zostało ustalone z klientem. Istnieje także możliwość ustalenia, który pracownik kontaktował się z danym kontrahentem. System CRM umożliwia zapisywanie notatek ze spotkań, ustaleń telefonicznych, wiadomości SMS lub e-mail oraz planowanie spotkań z klientami. Każdy z typów korespondencji można także związać z kontrahentem zapisanym w bazie, a także projektem zdefiniowanym w systemie.

Program GoNet CRM pozwala na sprawdzenie dokładnej daty i godziny zaistnienia korespondencji oraz określenie jej faktycznego czasu trwania. Dodatkowo opis korespondencji obejmuje także możliwość załączenia dokumentów elektronicznych z nią związanych. Aplikacja umożliwia ponadto tworzenie i wysyłanie korespondencji seryjnej za pomocą wbudowanego klienta poczty elektronicznej. GoNet CRM wyposażony został również w moduł umożliwiający wysyłanie informacji tekstowych do wszystkich użytkowników systemu.

Przechowywanie kontaktów zapobiega wysyłaniu wielu takich samych komunikatów do jednego klienta oraz powielanie kontaktów ze strony handlowców. Ponadto automatyzacja procesu pozwala oszczędzać czas. Dzięki temu możliwe jest planowanie odpowiednich działań marketingowych, a co za tym idzie – większa konwersja wartościowych leadów.

Możliwości systemów CRM

Oprogramowanie CRM jest narzędziem, które ułatwia zarządzanie firmą i wspomaga zarządzanie relacjami z klientem, czyli sprzedaż, oferowanie usług czy realizację zamówień. Moduł oferowany przez GoNet CRM umożliwia między innymi:

zarządzanie informacjami o kontrahentach,

przechowywanie historii relacji z klientem,

zarządzanie czasem pracy operatora,

usprawnienie obiegu dokumentów w firmie,

raporty i analizy,

obsługę poczty.

Wśród dodatkowych funkcjonalności znajduje się między innymi planowanie pracy zespołu oraz stały nadzór nad realizacją podstawowych celów, ofertowanie i obsługa zamówień, zarządzanie towarami, obsługa zasobów firmy czy integracja z centralą telefoniczną. Oprogramowanie CRM może być także bez problemu dostosowane do indywidualnych potrzeb, aby wszystkie procesy w pełni odpowiadały faktycznemu zapotrzebowaniu danej firmy.

System CRM to wygodne zarządzanie bazą klientów oraz produktów fot. gonetcrm.pl

Korzyści z wdrożenia systemu CRM

Korzyści z wdrożenia systemu CRM jest wiele, ale do najważniejszych z nich należałoby zaliczyć przede wszystkim:

zwiększenie sprzedaży,

zredukowanie czasu na czynności administracyjne,

zwiększenie efektywności wykonywanych działań posprzedażowych,

wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta dla całej firmy.

Osiągnięcie wymienionych powyżej korzyści jest możliwe między innymi dzięki zwiększeniu efektywności działań promocyjnych. Gromadzenie informacji o kliencie pozwala stworzyć jego dokładny profil, co jest doskonałą podstawą do lepszej obsługi oraz skuteczniejszej sprzedaży. System CRM może nawet pomagać przypominać o kolejnych zakupach w kontekście wygasającej gwarancji czy pojawienia się produktu, którym klient już się w przeszłości interesował.

Platforma CRM to również bardzo wygodne narzędzie dla kadry zarządzającej, gdyż pozwala także na skuteczną ocenę handlowców na podstawie liczby pozyskanych klientów, wielkości nowych kontraktów, ilości kontaktów z klientami oraz sprzedanych produktów. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie systemu zawsze powinno zostać poprzedzone określeniem procesów biznesowych oraz wybraniem odpowiedniej strategii. Dopiero na tej podstawie możliwe jest optymalne zdefiniowanie i wdrożenie systemu CRM, który przyniesie firmie określone korzyści.

Analizy procesu sprzedaży i zawieranych transakcji

Funkcjonalność CRM to również różnego rodzaju analizy oraz raporty, wśród których szczególnie istotne są analizy dotyczące procesu sprzedaży i zawieranych transakcji. Pozwalają one monitorować skuteczność poszczególnych handlowców oraz pracowników wykonujących wyznaczone zadania w danym czasie. Odpowiednia efektywność przekłada się bezpośrednio na sprzedaż, co jest istotne z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa. Wszystkie raporty mogą być wydrukowane lub zapisane do pliku, a także automatycznie generowane i wysyłane na wskazany adres e-mail.

Jak przetestować możliwości systemu CRM?

System CRM może w znaczący sposób usprawnić komunikację z klientem. Trudno jednak opierać się wyłącznie na zapewnieniach - dlatego dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie darmowych testów realnego produktu. Firma GoNet daje taką możliwość udostępniając na swojej stronie internetowej darmowe demo, które można pobrać odwiedzając adres https://www.gonetcrm.pl/demo.