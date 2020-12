Zarządzanie biznesem w oparciu o systemy informatyczne

Dostępne systemy WMS, wspomogą niemal każdy etap związany z magazynowaniem i nadzorowaniem ruchu towarowego, z kolei wdrożenie rozwiązań typu CRM, umożliwi efektywne zintegrowanie danych dotyczących klientów, co usprawni np. dalsze działania marketingowe. Nad jakimi systemami warto się jeszcze pochylić? Które rozwiązanie wybrać dla swojej działalności, a co najważniejsze, jakie można czerpać z tego zyski?

Rodzaje systemów wspomagających zarządzanie firmą

Wyboru dotyczącego określonego systemu do zarządzania należy podjąć w zależności od oczekiwań wobec dziedziny i funkcji, jakie ma on spełniać. Do administrowania działań małej firmy, wystarczy prosty pakiet umożliwiający przetwarzanie danych, jednak zarządzanie większą organizacją, np. produkcyjną, będzie wymagało zdecydowanie bardziej zaawansowanych technologii. Spośród najpopularniejszych rodzajów narzędzi do obsługi procesów zarządzania wyróżnić można następujące pozycje:

Systemy WMS - W arehouse M anagement S ystem, to rozwiązanie do sprawnego zarządzania logistyką magazynową, a więc swoje zastosowanie znajdzie przede wszystkim w branży handlowej. Systemy WMS pozwalają na niemal całkowite zautomatyzowanie wszelkich procesów związanych z przechowywaniem produktu od ustalenia konkretnej lokalizacji w magazynie, delegowanie określonych zadań pracownikom, po końcowe operacje dotyczące wysyłek towaru. Systemy WMS mają za zadanie integrować pracę na poszczególnych etapach, optymalizować wykorzystanie powierzchni, a także pracę magazynierów.

System ERP - E nterprice R esource P lanning, sprawdzi się do monitorowania pracy na każdym szczeblu zarządzania firmą. Zakres możliwość ERP obejmuje nadzór nad całokształtem procesów - zaopatrzenie, magazynowanie, dystrubucję, usprawnia także kontrolę przepływów i wymianę informacji. Wszystkie zmiany są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dlatego to narzędzie doskonale zdaje egzamin przy konieczności szybkiego reagowania, dając tym samym większe szanse na wykorzystanie sprzyjających okoliczności i uniknięcie kryzysów.

Program CRM - C ustomer R elationship M anagement, to filar do zbudowania prawidłowej relacji z klientami. Program umożliwia wykorzystanie potencjału informacji o nabywcach usługi lub produktu, poprzez ich odpowiednią selekcję, tak, by później stanowiły źródło efektywnej strategii komunikacyjnej (marketingowej) i sprzedażowej.

Narzędzia BI - B usiness I nteligence, pozwolą na kompleksową analizę wszelkich informacji dotyczących działania przedsiębiorstwa. Aplikacja wspiera zarówno proces decyzyjny jak i spełnia funkcję informacyjną. Za pomocą zaawansowanych metod, narzędzia BI, służą nie tylko do wizualizowania danych, ale również diagnostyki problemów i określanie rentowności podjętych działań.

System DMS - Document Management System, rejestruje i gromadzi wszystkie dokumenty przychodzące i wychodzące z firmy. Definiuje także ścieżkę obiegu dokumentacji, stwarzając także możliwości na wprowadzanie korekt, notatek i dodatkowych opisów. DMS stanowi platformę do przetwarzania aktualnych materiałów, jak i archiwizowania nieaktualnych dokumentów.

Wdrożenie rozwiązań, jakie oferuje technologia informatyczna, daje więc realną perspektywę na zwiększenie jakości pracy oraz efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wszelkich szans i ograniczeń wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.