Zarządzaj płatnościami za telefon z poziomu jednej aplikacji – jak to działa w Orange Flex?

Tradycyjne rachunki za telefon, które przychodziły do abonentów pocztą, odeszły już raczej do lamusa. Oferta Orange Flex udowadnia, że zdecydowanie łatwiej, szybciej i wygodniej jest zarządzać płatnościami i całą swoją usługą telekomunikacyjną z poziomu aplikacji na smartfonie. Jak to działa w Orange Flex? Sprawdźmy!