Zarządzaj firmą z głową – czyli jak może pomóc jeden program

Wszystko pod kontrolą

Na rynku dostępnych jest wiele programów, które pomagają w szybkim wystawianiu faktur, prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów, czy nadzorowaniu kadr i płac. Wykorzystywanie ich pozwala na wygodniejsze prowadzenie dokumentacji i wszystkich rozliczeń. Czy rozwiązują problem? To zależy.

Problemem jest to, ze wiele aplikacji tego typu, pomimo niewątpliwych zalet, koncentruje się tylko na niektórych zadaniach. Co jednak w sytuacji, w której wolisz mieć wszystkie dane w jednym miejscu, bez potrzeby przełączania kolejnych okienek? Na szczęście istnieją również programy skupiające w jednym miejscu wszystkie istotne funkcje, od fakturowania, przez kadry i łące, po księgi handlowe – takie jak Systim (https://www.systim.pl). Co najważniejsze, zebranie wszystkiego w jednym miejscu pozwala na błyskawiczny wgląd we wszystkie istotne dane.

Systim idzie jednak krok dalej od wielu podobnych aplikacji, łącząc swój program z rozbudowanym systemem CRM, terminarzem pozwalającym na planowanie bieżących zadań i projektów, modułem zarządzania zamówieniami wysyłanymi do hurtowników i producentów. Co więcej, do całości dołączono funkcje ułatwiające zarządzanie zamówieniami napływającymi ze sklepów internetowych, czy z platformy Allegro.

Wszystko zawsze pod ręką

Oprogramowanie tego typu dostępne jest w dwóch wariantach. Jeden to programy instalowane bezpośrednio na komputerze, drugi to usługi działające online. Systim jest przykładem tego drugiego podejścia i zdecydowanie jest to jego atutem.

Dlaczego? Chociażby ze względu na łatwy dostęp do danych z każdego miejsca i dowolnej porze. Nieważne, czy korzystasz ze firmowego laptopa, czy może jesteś w podróży służbowej i właśnie sięgasz po tablet. Możliwość przeglądania danych nie jest w tym przypadku uzależniona od dostępu do konkretnego komputera. W ten sposób masz możliwość trzymania wszystkich danych finansowych zawsze pod ręką.

Największą zaletą oprogramowania dostępnego online jest jednak fakt, że w przypadku Systim usługodawca zapewnia bieżące aktualizacje, również te, które są związane z dostosowaniem parametrów programu do wymogów prawnych. Dotyczy to wszystkich modułów aplikacji, od Księgi Przychodów i Rozchodów, po kadry i płace.

Dane pod ochroną

Oczywiście można zapytać o bezpieczeństwo przechowywanych informacji. W przypadku Systim zadbano o to, stosując szyfrowanie SSL – dzięki temu dane pozostają bezpieczne. Co więcej, dostawcy aplikacji ubezpieczyli dane na kwotę 10 tysięcy USD.

Masa produktów? Nie musisz wszystkiego wprowadzać ręcznie!

Jedną z bardziej interesujących funkcji dostępnych w Systim jest możliwość wprowadzania produktów do systemu poprzez skanowanie ich kodów kreskowych. Funkcja to pozwala na błyskawiczną modyfikację stanu magazynowego i może być przydatna zwłaszcza w przypadku wyjątkowo dużej dostawy produktów lub w gorących okresach sprzedażowych, gdy każdy sposób na zoptymalizowanie czasu okazuje się kluczowy dla sprawnego działania biznesu.

Więcej możliwości

Co ciekawe, osoby odpowiedzialne za rozwój Systim zadbali o to, by w razie potrzeby możliwe było łatwe powiększenie już i tak ogromnych możliwości. W tym celu pozwalają na korzystanie z API, dzięki któremu możliwe jest integrowanie systemu z zewnętrznymi aplikacjami, czy z konkretnymi platformami sklepowymi.