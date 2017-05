Żarówki LED – sprawdź, jak dzięki nim możesz zaoszczędzić na oświetleniu

Żarówki LED - sposób na oszczędzanie?

Każdy z nas z pewnością wielokrotnie słyszał o oświetleniu ledowym i wiążących się z nim niskich rachunkach za prąd. Liczne badania wykazały, że koszty rachunków, które ponosimy za energię elektryczną, po zamontowaniu lamp LED zmniejszają się w skali miesiąca o około 75%. Należy zauważyć, że wiąże się to z początkowo większym nakładem środków – żarówki ledowe są droższe niż standardowe oświetlenie. Jednak wydatek ten zwraca się w ciągu kilku miesięcy właśnie dzięki zmniejszeniu poboru prądu. Warto także zauważyć, że żywotność oświetlenia LED jest znacznie dłuższa – może wynosić nawet kilkanaście lat!

Oświetlenie LED – ozdoba wnętrza

Żarówki ledowe są popularne nie tylko ze względu na energooszczędność. Wiele osób lubi kolor światła, jakie dają. Światło z lamp ledowych stwarza niepowtarzalny klimat. Po pierwsze, to stosunkowo nowy wynalazek, więc światło LED kojarzymy jako symbol współczesności. Powszechna opinia głosi, że kto ma w mieszkaniu oświetlenie LED, ten modnie się urządził i wie, co jest teraz na topie.

Dodatkowo, lampy LED bardzo często wykorzystuje się jako uzupełnienie oświetlenia pokoju. Umieszcza się je w różnych miejscach, podkreślając poszczególne elementy pomieszczenia, np. półki, listwy czy blaty. Dzięki temu pokój wygląda przytulniej, a ciekawe elementy jego wystroju są mocniej wyeksponowane. Jest to też rozwiązanie praktyczne – nocą, gdy chcemy na przykład nalać sobie szklankę wody, nie musimy zapalać wszystkich świateł w kuchni, a jedynie małe lampki przy blacie, których światło w zupełności wystarczy.

Ostatnimi czasy popularne stało się też umieszczanie lamp led w otworach w ścianach, zazwyczaj u dołu – mówi specjalista z firmy lampy.pl. – Możemy tak oświetlić choćby korytarz czy salon. Lampa nie wystaje wówczas ze ściany, ale daje światło. Bardzo często wykorzystuje się ten sposób do oświetlania schodów, listew podłogowych czy mebli.

Kolejnym trendem, uwielbianym zwłaszcza przez kobiety, jest wykorzystywanie lampek ledowych, takich jakie umieszczamy zimą na choince, do ozdoby domu przez cały rok. Często wiszą więc one nad łóżkami, zdobią półki, szafy czy okna. Zasłony świetlne to już nie tylko bożonarodzeniowe gadżety. Można je często zauważyć w sypialniach w stylu vintage. Kochają je i nastolatki, i ich mamy.

Jakie żarówki LED wybrać?

To kolejny częsty dylemat wśród osób, które decydują się na ten właśnie rodzaj oświetlenia w domu. Żarówki LED są z reguły droższe niż świetlówki czy halogeny. Kiedy widzimy więc najtańszy model, często bezrefleksyjnie decydujemy się na niego, mając na uwadze jedynie cenę. Warto jednak sprawdzić także jakość żarówek. Wyrób może okazać się tańszy, ale szybciej się przepali. Średni czas użytkowania żarówki ledowej to 30000 godziny, jednak droższe modele mogą świecić nawet 100 000 godzin – oznacza to około 11 lat ciągłej pracy! Warto też zauważyć, że żarówka LED po tym czasie się nie przepala – zaczyna stopniowo gasnąć, ale nadal można z niej korzystać.

Dobrze jest również sprawdzić moc oświetlenia. Od niej zależy bowiem to, czy żarówka będzie świeciła jasno czy też nie. A zależy nam przecież na ochronie naszego wzroku – przebywanie w zbyt ciemnych pomieszczeniach nie jest zatem wskazane.

Ostatnie, o czym warto wspomnieć, to kolor światła.

Żarówki LED mogą dawać bardzo chłodne, ale i ciepłe światło – mówi specjalista z lampy.pl. – Wszystko zależy od tego, jaki model wybierzemy. Odważniejsi mogą pokusić się nawet o wybór świateł różnokolorowych. To z pewnością dobre rozwiązanie do pokoju dziecięcego lub do pomieszczenia, w którym mamy zamiar urządzać przyjęcia.

Czy jednak sprawdzi się na co dzień? Oceńcie sami.

Oświetlenie LED to rozwiązanie nowoczesne i praktyczne – zadowoli zarówno osoby, które poszukują powiewu świeżości przy urządzaniu mieszkania, jak i te, którym zależy na rozwiązaniach wydajnych i energooszczędnych.