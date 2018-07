Zarobki najlepiej opłaconych członków zarządów

Mediana wynagrodzeń członków zarządów w 2017 roku wyniosła 602,7 tys. zł. Warto zaznaczyć, że w tym roku do wynagrodzenia całkowitego zostały wliczone również wypłaty z programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych. Wśród 976 menedżerów, którzy przepracowali cały 2017 rok, 25% zarobiło mniej niż 357,5 tys. zł. Co czwarty zarządzający otrzymał powyżej 1,1 mln zł.



Najwyższą płacę otrzymali członkowie zarządów banków - prawie 2,2 mln zł. Na drugim miejscu uplasowali się menedżerowie spółek telekomunikacyjnych – 1,8 mln zł (12,5% więcej niż w 2016 roku). Trzecią najwyżej opłacaną grupę stanowili zarządzający spółkami z przemysłu wydobywczego – 1,1 mln zł. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali menedżerowie z branży gier wideo – 281,5 tys. zł.



Podobnie jak w roku 2016, najwyższe wynagrodzenie w 2017 zostało wypłacone prezesowi zarządu spółki Comarch SA – 13,6 mln zł. Jest to o 16,8% więcej niż w ubiegłym roku. Prezes Comarchu to jedyny menedżer, którego płaca przekroczyła 10 mln zł. Najlepiej wynagradzany wiceprezes był zatrudniony w CD Projekt SA. Otrzymał on 7,5 mln zł. Najwyższa płaca wśród członków zarządów została wypłacona również w CD Projekt SA – 4,5 mln zł. Wysokość wynagrodzenia w CD Projekt wynikała z wypłat z programu motywacyjnego.



Kobiet w zarządach było zdecydowanie mniej niż mężczyzn (11,5% do 88,5%). Najlepiej wynagradzana prezes zarządu była zatrudniona w ABC Data SA. Jej płaca wyniosła 2 mln zł była niższa o 11,6 mln zł od najlepiej wynagradzanego mężczyzny na takim samym stanowisku. Jej wynagrodzenie było także niższe od wiceprezes z najwyższą płacą zatrudnioną w Alior Banku – 3,8 mln zł. W Banku Millennium pracowała najlepiej wynagradzana osoba pełniąca funkcję członka zarządu. Jej wynagrodzenie wyniosło 2,8 mln zł.

Raport dostępny jest pod tym linkiem.



Źródło: wynagrodzenia.pl