Zapraszamy na Forum Ekspansji Internetu Rzeczy

Ponadto, podczas uroczystej Gali Forum docenione zostaną firmy przodujące już we wdrażaniu oryginalnych rozwiązań. Jak co roku ogłoszona zostanie także lista zwycięzców i wręczone nagrody w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

INTERNET RZECZY

IoT = Internet of Things czyli Internet Rzeczy? Niekoniecznie! Internet Rzeczy to przede wszystkim INTERNET DANYCH. Według szacunków Cisco, zawartych w raporcie Global Cloud Index Study, technologie IoT tylko do 2018 roku rocznie wytwarzać będą ponad 400 Zettabajtów danych, czyli ok. 400 bilionów gigabajtów. Dla biznesu te liczby oznaczają gigantyczne zmiany!

Analiza danych generowanych przez urządzenia objęte technologią Internetu Rzeczy stanowi wielkie wyzwanie, z którym będą musieli zmierzyć się zarówno badacze Big Data, jak i sami przedsiębiorcy. Dane generowane przez urządzenia typu smart odbiegają znacząco od tych, które wytwarzamy dziś w "tradycyjnym" Internecie. Biorąc pod uwagę wielkość i rozległość gromadzonych informacji, zastosowania wymagają zarówno odmienne narzędzia przetwarzania, jak i przyjęcie zupełnie nowej strategii przez firmy. Narzuci to zwrot biznesu w stronę zintegrowanych platform Big Data, które będą w stanie te dane przetwarzać.

Podejmując nowe wyzwania, o globalnym zasięgu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR S.A.) organizuje Forum dedykowane tymże zagadnieniom, skupionym wokół Internetu Rzeczy.

Dzięki Forum:

• uświadamiamy, w jaki sposób IoT pozwoli na zdobywanie nowych klientów i optymalizowanie kosztów działalności gospodarczej,

• uzyskujemy praktyczną wiedzę na temat błyskawicznie rozwijających się technologii IoT,

• jesteśmy częścią platformy spotkań i networkingu dla twórców rozwiązań IoT oraz właścicieli firm gotowych absorbować pomysły z branży.

W programie:

• wystąpienia ponad 30 prelegentów i panelistów,

• wystawa firm technologicznych

• Regionalne Forum Innowacji,

• Inauguracja HUBa Internetu Rzeczy w Polsce Północnej.

