Zapłacisz online tam, gdzie się nie spodziewasz

Autostrada

W przypadku dłuższych tras często korzystamy z autostrad - część odcinków jest płatna, co powoduje tworzenie się korków przy punktach poboru opłat. By ograniczyć czas oczekiwania, możemy skorzystać z aplikacji autopay transport - pilotaż automatycznych płatności za przejazd całym płatnym odcinkiem AmberOne Autostrady A1 został uruchomiony latem 2018 r. Po zalogowaniu się do aplikacji, wystarczy dodać swój pojazd oraz kartę płatniczą, z której środki za przejazd będą pobierane automatycznie. Wjeżdżając na autostradę należy kierować się do bramki oznaczonej symbolem AmberGO. System AmberGO oparty jest na automatycznym identyfikowaniu numerów rejestracyjnych przez kamery wideo, dzięki czemu sam rozpozna pojazd i automatycznie podniesie szlaban. Po zakończonym przejeździe, opłata za przejazd zostanie pobrana z karty automatycznie.

Mandat

Nawet najlepszym kierowcom zdarza się przekroczyć prędkość. Zaplacmandat.pl umożliwia opłacenie mandatu karnego nie tylko szybkim przelewem internetowym czy BLIK-iem, ale także kartą płatniczą. Gdy przelew zostanie potwierdzony, mandat zostaje natychmiast opłacony. Odkąd należności za mandaty z całego kraju trafiają na konto jednej instytucji – Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, opłaty za mandat wiąże się z koniecznością zdefiniowania tzw. przelewu podatkowego, którego większość Polaków nigdy nie miała okazji wypełniać - zatem serwis Zaplacmandat.pl maksymalnie upraszcza proces opłacanie mandatu.

Abonament parkingowy

We Wrocławiu przez internet można wykupić abonamenty parkingowe. Nie jest już konieczne wykonywanie samodzielnego przelewu, a czas płatności został skrócony do minimum - wystarczy wybrać okres rozliczeniowy i sposób płatności (np. BLIK lub tzw. pay by link). Karta abonamentowa generuje się w formie PDF, który kierowca może wydrukować i umieścić za przednią szybą swojego pojazdu.

Transport miejski

Coraz więcej polskich miast oferuje możliwość zakupienia biletów komunikacji miejskiej przez internet za pomocą wybranych aplikacji. Nie musimy się martwić, czy po drodze znajdziemy kiosk lub wolnostojący biletomat. Na dodatek, te zainstalowane w autobusach lub tramwajach często pozwalają na zapłatę jedynie gotówką. Wygodne uiszczanie płatności np. poprzez Skycash czy moBilet zaoszczędzi czas. Wystarczy wybrać rodzaj biletu, a następnie dokonać zapłaty online.

Samochód, rowery i hulajnogi na minuty

Coraz częściej na polskich drogach widujemy samochody firm działających w ramach carsharingu. Wystarczy zarejestrować się w jednej z aplikacji, uzupełnić dane i dodać skan prawa jazdy. W niektórych przypadkach konieczna jest weryfikacja za pomocą przelewu na kwotę 1 zł. Po zarejestrowaniu możemy podejść do samochodu, otworzyć je za pomocą aplikacji. Po przebytej trasie zamykamy samochód - również z poziomu aplikacji - a opłata pobierana jest automatycznie. Płatność zależy od długości trasy i czasu trwania przejazdu.

Jeśli chcemy być bardziej eko i nie musimy pokonać bardzo długiej trasy, możemy wybrać inny pojazd na minuty - elektryczną hulajnogę lub rower.

Bilety do ZOO i do parków narodowych

Długie kolejki do kas ogrodu zoologicznego mogą być utrapieniem, w szczególności dla rodziców z małymi dziećmi. Warszawskie ZOO umożliwia płatność za bilety przez swoją stronę internetową lub aplikację mPay. Dzięki temu możemy po dotarciu do bram ogrodu bezpośrednio skierować się do bramek wejściowych. Bilety na ekranie telefonu należy pokazać obsłudze w trakcie przekraczania bram ogrodu.

Z płatności online skorzystamy nie tylko w dużych miastach. Przez internet kupimy również bilet np. do Tatrzańskiego Parku Narodowego. W górach nie zawsze będziemy mieli możliwość skorzystania z internetu. Na szczęście wejściówki możemy kupić wcześniej, a sama kontrola może się odbyć w trybie offline. Dodatkowym plusem jest możliwość korzystania z promocji, które pojawiają się w aplikacji parku.

Bilety na mecz

Przez internet kupimy również bilety na wydarzenia sportowe. Na oficjalnej stronie PZPN - “Łączy nas piłka” działa system biletowy, który umożliwia wygodne i szybkie zakupy biletów na mecze polskiej reprezentacji. System płatności dostępny w serwisie „Łączy nas piłka” ogranicza w czasie ważność transakcji, dzięki czemu unika się sytuacji, kiedy kibic rezerwuje miejsce, ale zwleka z finalizacją płatności, tym samym blokując zakup innej osobie. Co więcej, dzięki automatycznemu generowaniu linku do płatności, kibic ma pewność, że jeśli przypadkowo zamknie stronę lub jego sesja wygaśnie, ma jeszcze możliwość dokonania płatności poprzez link w mailu.

Wejściówki do teatru

Przed premierą spektaklu “Proces” Krystiana Lupy w warszawskim Teatrze Nowym, sprzedaż biletów ruszyła o tej samej godzinie w internecie i w kasach. Zniknęły w ciągu kilkunastu minut. Jak można się domyślać - większość biletów na pięć spektakli trafiła do rąk internautów, którzy mogli dokonywać zakupu w jednym momencie. Gdy wiemy, że zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże, warto podejść do sprawy strategicznie i spróbować nabyć bilety w sieci. W całej Polsce bilety na lokalne wydarzenia, takie jak spektakle teatralne, występy kabaretów, koncerty muzyczne można łatwo zakupić przez systemy biletowe, np. Panbilet.pl.

Za mszę i na tacę

Za mszę w dowolnej intencji również zapłacimy przez internet. Takie rozwiązanie oferują w Polsce m.in. kościoły dominikanów. By zamówić mszę, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej - wybrać dzień, intencję, podać adres e-mail i wpisać kwotę, jaką wpłacamy. Następnie możemy skorzystać z najbardziej dogodnej formy płatności. Ponadto, coraz więcej parafii umożliwia składanie ofiar w formie bezgotówkowej. Już w kilkudziesięciu kościelnych kancelariach w Polsce - za chrzest, ślub czy komunię - możemy złożyć ofiarę korzystając z terminala.

Materiał opracowany przez ekspertów z firmy Blue Media.