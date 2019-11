Zaniedbanie pracowników wciąż najczęstszą przyczyną naruszeń bezpieczeństwa

Duże i małe firmy mają wspólnego wroga, jeśli chodzi o naruszenia danych - jest to zaniedbanie pracowników. Ewolucja cyberprzestępczości w ostatnich latach pokazuje, że ataki kończące się powodzeniem konsekwentnie polegają na czynniku ludzkim. W 2017 r. 20% zarejestrowanych naruszeń było wynikiem zaniedbań pracowników. W 2018 r. odsetki wzrosły do 21%, natomiast w 2019 r. wróciły do 20%.

Termin „zaniedbanie pracownika” obejmuje kilka metod ataku, w tym ataki typu phishing i złośliwe oprogramowanie przeprowadzane z wiadomości e-mail lub niezabezpieczonych urządzeń. Bez względu na rodzaj ataku najskuteczniejszą techniką ograniczania ryzyka, jaką mogą zastosować firmy, jest przeszkolenie pracowników w zakresie cyberświadomości.

Złośliwe oprogramowanie jest drugą najczęstszą przyczyną naruszeń bezpieczeństwa, obejmującą 17% wszystkich incydentów zarejestrowanych w 2019 r. W rzeczywistości ten wynik uległ zmniejszeniu, bo w 2017 r. złośliwe oprogramowanie było odpowiedzialne za 19% naruszeń. Trzecie miejsce zajmuje awaria oprogramowania, powodując 17% naruszeń zgłoszonych w 2019 r. Liczba ta pozostała prawie taka sama w ciągu ostatnich trzech lat, co może oznaczać, że firmy tak naprawdę nie zmieniły swoich zasad, aby upewnić się, że oprogramowanie jest aktualizowane lub regularnie kontrolowane. Pozostałe naruszenia w 2019 r. Były spowodowane złośliwością i zaniedbaniami stron trzecich, pochodzącymi od MSP (dostawców usług zarządzanych) oraz awarią sprzętu.

Według badania Hacked Off! zleconego przez przedsiębiorstwo Bitdefender, 15% naruszeń w 2019 r. zostało przechwyconych po zidentyfikowaniu podejrzanego zachowania sieci, na podstawie analiz bezpieczeństwa. Inne metody stosowane do wykrywania naruszeń obejmują podejrzane działania oparte na odpowiedziach zapory ogniowej, uszkodzenie systemów danych, zakłócenia infrastruktury biznesowej, zewnętrzne audyty bezpieczeństwa i kilka innych. W badaniu swoją opinię wyraziło ponad 6000 profesjonalistów z branży infosec z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Źródło: Bitdefender