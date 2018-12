Zamówienia publiczne drogą internetową?

Za pośrednictwem eKatalogów wykonawcy mogą pozyskać nowych klientów wśród administracji publicznej. By to zrobić, przedsiębiorca musi zarejestrować się na platformie i przedstawić swoją ofertę na produkty bądź usługi. Możliwości sprzedaży jest wiele. Na eKatalogach znajdziemy kategorie takie, jak artykuły i meble biurowe, drobny sprzęt AGD, żywność i napoje, odzież, usługi doradcze, komputerowe, prawnicze. Pełen ich wykaz dostępny jest na tej stronie.

Platforma to narzędzie bezpłatne, ani zamawiający ani wykonawca nie ponoszą żadnych kosztów za zrealizowane na eKatalogach transakcje. Całość procedury udzielenia zamówienia publicznego ma miejsce na platformie – od zapoznania się z dostępnymi artykułami, przez porównanie ofert, do automatycznego wygenerowania raportu z postępowania.

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do skorzystania z wersji demonstracyjnej i szkoleniowej eKatalogów. Na stronie demo.ekatalogi.uzp.gov.pl przejść można całą procedurę kupna bądź sprzedaży bez żadnych zobowiązań po to, by zapoznać się w pełni z możliwościami, jakie daje to narzędzie. Dodatkową ilustracją pokazującą funkcjonalności Platformy jest film instruktażowy.

Źródła: Urząd Zamówień Publicznych, PAP