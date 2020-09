Zamgławianie ULV - nowoczesna dezynfekcja

To właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się na regularną dezynfekcję pomieszczeń. Do najpopularniejszych aktualnie usług należy zamgławianie ULV. Ten nowoczesny system dezynfekcji jest dużo tańszym rozwiązaniem niż konieczność wysyłania pracowników na L4 lub nawet kwarantannę. Zamgławianie do tej pory bliskie było jedynie dużym zakładom przemysłowym oraz obiektom medycznym. Jednak każdego dnia firmy oferujące zamgławiacze dostarczają coraz więcej maszyn do kolejnych biur, restauracji czy nawet przedszkoli. Zamgławianie jest zdecydowanie bezpiecznym i skutecznym sposobem dezynfekcji, czego nie można powiedzieć o ozonowaniu. Absolutnie z racji szkodliwości metody ozonowania nie można jej polecać w miejscach, gdzie przebywają dzieci i dorośli. Metoda Ozonowania jest wskazana jedynie w pomieszczeniach przemysłowych, technicznych, magazynach, wszędzie tam, gdzie nie są narażeni ludzie.

Kompletnym przeciwieństwem jest Zamgławianie przy użyciu środków Sanosil AG opartych na nadtlenku wodoru i srebrze, wszystkie środki tej marki są dopuszczone do dezynfekcji powierzchni, które mogą mieć również kontakt z żywnością, można również dezynfekować wodę pitną dla ludzi (Sanosil S010), oraz są w pełni biodegradowlane.

Co to jest zamgławianie i na czym polega?

Mówiąc najprościej, zamgławianie to rozpylanie środka dezynfekującego w zamkniętych pomieszczeniach. Specjalny zamgławiacz wykorzystując środek dezynfekujący, wytwarza suchą parę, którą silny strumień powietrza rozprowadza po całym pomieszczeniu i wszystkich powierzchniach. Mgła, składająca się z mikroskopijnych kropelek dociera w każdy zakątek i szczelinę. To dzięki temu zamgławienia ULV uważane jest za najskuteczniejszy sposób dezynfekcji zamkniętych obiektów i przestrzeni. Warto zaznaczyć, że ta metoda odpowiada także za dezynfekcję powietrza.

Fot. dezynfekcja powierzchni

Zamgławianie pomieszczeń - Bezpieczeństwo ULV

Na chwilę obecną zamgławianie należy do najnowszych i najnowocześniejszych metod dezynfekcji powierzchni. Łączy się to bezpośrednio z bezpieczeństwem tej techniki. ULV to angielski skrót ultra low volume. Oznacza on, że zamgławianie ulv wykorzystuje jedynie minimalne ilości substancji biobójczych. Warto też pamiętać, że używanie jedynie certyfikowanych generatorów suchej pary (np. zamgławiacz Q-JET) i profesjonalnych środków do dezynfekcji, może dać nam pełne poczucie bezpieczeństwa. Ale nawet przy nich musimy pamiętać o odpowiednich procedurach. Są one różne, w zależności od tego czy zamgławianie przeprowadzane jest jedynie w celu sterylizacji, czy też jako dezynsekcja.

Skuteczność zamgławiania

O skuteczności procesu zamgławiania decyduje kilka czynników. Pierwszym z nich jest środek do dezynfekcji. Decydując się na dezynfekcję całego pomieszczenia, warto zainwestować w profesjonalne preparaty chemiczne. Do najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych należą środki szwajcarskiej firmy Sanosil. To na co warto zwrócić uwagę to procentowa zawartość substancji czynnych- nadtlenku wodoru i srebra. Nadtlenek wodoru niszczy ścianę komórkową, tzw. osłonkę lipidową wirusa czy innego patogenu, a srebro wówczas penetruje RNA- białko odpowiedzialne za życie patogenu. Srebro ponadto wykazuje tzw. efekt oligodynamiczny. W praktyce oznacza to, że elementarne cząsteczki srebra „krążą” pomiędzy wirusami i po unicestwieniu jednego penetrują następnego, aż do całkowitego zniszczenia szkodliwych patogenów. Ponadto srebro tworzy niejako warstwę ochronną na powierzchniach dezynfekowanych. Proces zamgławiania przy użyciu wyłącznie preparatów do dezynfekcji produkcji Sanosil AG powoduje tzw. Efekt DEPOT- czyli powolne w czasie uwalnianie substancji czynnej, co wydłuża czas skuteczności sterylizacji nawet do 18 godzin. Oczywiście należy również wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne, czyli temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza oraz przede wszystkim ilość ludzi w danym pomieszczeniu, którzy są główną przyczyną rozprzestrzeniania się różnych patogenów, w tym virusa COVID-19 i innych jego mutacji. Dlatego zawsze przed dezynfekcją pomieszczenia metodą zamgławiania warto dodatkowo przetrzeć powierzchnie newralgiczne. Taka dezynfekcja powierzchni doskonale uzupełnia samo zagławianie. Warto też zaznaczyć, że zależności od przeznaczenia dostępne środki o większym lub mniejszym stężeniu. O skuteczności dezynfekcji tą metodą decyduje też sam zamgławiacz. Jego wydajność powinna być dostosowana do wielkości pomieszczenia, które wymaga odkażenia. Istotne jest to, że sucha mgła generowana przez zamgławiacze ma stosunkowo niską temperaturę. Jest to ważne, ponieważ wiele środków do dezynfekcji jest wrażliwa na wysoką temperaturę. Podgrzanie ich mogłoby więc sprawić, że stracą one wszystkie swoje właściwości. Środki do dezynfekcji powierzchni marki Sanosil działają w zakresie temperatur od +5st do nawet 80st C. Przy tym nie tracą na swojej skuteczności. Odpowiedni generator suchej mgły w połączeniu z właściwym środkiem gwarantuje skuteczne usunięcie bakterii i wirusów ze wszystkim powierzchni. Aby zwiększyć jej skuteczność, warto ją jednak łączyć z klasyczną sterylizacją opartą na przecieraniu.

Co potrafi zamgławiacz?

Zamgławiacze nie są nowością na naszym rynku. Już od dłuższego czasu wykorzystywane są regularnie w placówkach medycznych czy gabinetach stomatologicznych. To właśnie dlatego często nazywane są też zamgławiaczami medycznymi. Zamgławiacze niewielkich rozmiarów doskonale sprawdzą się do odkażania karetki, czy małego biura. Automatyczny system samodzielnie będzie dozował odpowiednią ilość środka do dezynfekcji. Większe i bardziej rozbudowane modele sprawdzą się w gabinetach medycznych, biurach, czy obiektach użyteczności publicznej. Wyposażone są też w dodatkowe funkcje jak na przykład mierniki wilgotności czy temperatury pomieszczenia. Mogą być też łączone z komputerem, dzięki czemu będziemy mieli wygodny dostęp do takich danych jak identyfikator pokoju, czas trwania, czas rozpoczęcia i zakończenia, dawkowanie czy partia środka dezynfekującego.

Fot. zamgławianie ulv

Czy można zagławiać samodzielnie?

Decydując się na ten rodzaj odkażania, warto dobrać odpowiednie środki. Zamgławianie środkami do dezynfekcji (np. Sanosil) jest mierzalne i nietrujące. Sama metoda zamgławiania jest w pełni kontrolowany. Warto jednak pamiętać, że stężenie w powietrzu środków zawierających m.in. nadtlenek wodoru już po samej dezynfekcji nie może przekraczać 1.4mg/m3, w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Proces zamgławiania może przeprowadzić każda osoba pełnoletnia. Wystarczy, aby wcześniej zapoznała się ze szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony osobistej, takich jak okulary, maseczka, rękawiczki nitrylowe. Poprzez wietrzenie można łatwo i szybko pozbyć się nadmiaru Nadtlenku wodoru w powietrzu, jednocześnie środki na bazie H203 nie są rakotwórcze, ani nie tworzą szkodliwych związków, w reakcji z materią organiczną. Przeciwieństwem tej metody jest Ozonowanie, gdzie tzw. 3 atom tlenu niszczy różnego rodzaju patogeny. Problem jednak leży w tym, że proces ozonowania przy całej swej, wydawałoby się prostocie, jest niemierzalny, urządzenia do mierzenia stężenie potrójnego tlenu są bardzo drogie, proces ten może być przeprowadzony tylko przez odpowiednio wyszkolony personel, ponieważ nadmierna ilość tzw. Potrójnego tlenu w powietrzu jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia ludzi. Ponadto dopuszczalne stężenie Ozonu wynosi zaledwie 0.1mg/m3, co jest bardzo trudne do uzyskania tak bezpiecznej dawki. Ozon również łączy się z materią organiczną oraz innymi związkami chemicznymi znajdującymi się w pomieszczeniu, tworząc bardzo groźne aldehydy, które m.in. wykazują właściwości rakotwórcze.

Gdzie sprawdzi się sucha mgła?

Dezynfekcja pomieszczeń poprzez zamgławianie doskonale sprawdzi się we wszystkich zamkniętych przestrzeniach, których niezwykle ważny jest najwyższy stopień higieny:

gabinety medyczne oraz stomatologiczne

oddziały intensywnej terapii

sale chorych oraz sale pooperacyjne

oddziały zakaźne

laboratoria medyczne

karetki

Coraz częściej jednak z uwagi na szalejącą pandemię spotykamy się z dezynfekcją suchą mgłą w takich miejscach jak:

przedszkola

gabinety weterynaryjne

szatnie, sauny, spa

salony fryzjerskie

pojazdy komunikacji miejskiej

biura, restauracje, bary

Fot. maszyna do zamgławiania, zamgławiacz

Zamgławiacz na pluskwy i komary?

Metoda zamgławiania pomieszczeń jest przydatna nie tylko przy dezynfekcji, ale także przy dezynsekcji. Zamgławiacze ULV, które rozprowadzają suchą mgłę po całym pomieszczeniu, można skutecznie wykorzystywać do zwalczania szkodników domowych. Wystarczy w miejsce środków do dezynfekcji pomieszczeń zastosować te, które są przeznaczone do zwalczania pluskiew, moli, karaluchów, a nawet rybików cukrowych. Najczęściej dezynsekcja poprzez zamgławianie jest w szczególności popularna w prywatnych domach, pomieszczeniach gospodarczych czy piwnicach bloków mieszkalnych. Wynika to z większej skuteczności tej metody aniżeli w przypadku tradycyjnego oprysku. Jak już wspomniano, rozpylone aerozole docierają w trudno dostępne miejsca, a tym samych skutecznie eliminują niechcianych lokatorów. Zmniejsza to też szanse na ich powrót i konieczność dokonania ponownego oprysku. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy staramy się pozbyć pluskiew. Te niewielkie insekty żywiące się ludzką krwią są wyjątkowo trudne w usunięciu i to dlatego warto wybrać odpluskiwanie za pomocą zimnej mgły. Co ciekawe, urządzenia do zamgławiania ulv od jakiegoś czasu wykorzystywane są w walce z komarami i meszkami. Zamgławienie powinno być stosowane w tym wypadku wcześnie rano lub późnym popołudniem. W przypadku innych insektów czas zamgławiania ulv należy dostosować do pory żerowania owadów. Zimna mgła, która doskonale penetruje pomieszczenia, dociera także w głąb gestów krzaków i koron niskich drzew. Dzięki temu jest skuteczną metodą w walce z nieprzyjemnymi owadami.