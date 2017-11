RUCH SA to ponad 1,5 tysiąca kiosków i punktów stacjonarnych w całym kraju. W każdym z nich będzie można korzystać z najnowszej usługi „Zamawiaj jak chcesz”. To odpowiedź na zapotrzebowanie wszystkich tych, którzy oczekują prostych rozwiązań, szybkiego oraz taniego dostępu do ponad 8 tysięcy produktów znajdujących się w rozwijającym się z miesiąca na miesiąc kiosku internetowym – kiosk.ruch.com.pl. Co w nim znajdziesz? Kiosk internetowy to nie tylko dobrze znane tytuły prasowe, ale także cieszący się ogromnym zainteresowaniem gazety z dodatkami (gadżety dla najmłodszych, kalendarze, filmy) i wydania archiwalne. Dostępne są również książki, w tym hitowe kolekcje Stephena Kinga, czy Jo Nesbo, artykuły papiernicze, zabawki, gry. W najbliższych miesiącach dostępnych artykułów w kiosku pojawi się znacznie więcej, a ich liczba wzrośnie aż do 15 tysięcy. Dostawa każdego z nich kosztuje jedynie 1 zł – tak taniej wysyłki nie oferuje żaden sklep internetowy w Polsce.

Jak złożyć zamówienie? Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy z nich zakłada złożenie go poprzez stronę internetową www.kiosk.ruch.com.pl. Dla tych, którzy częściej odwiedzają saloniki prasowe przygotowaną inną możliwość – złożenia zamówienia u sprzedawcy w dowolnym kiosku RUCHu. Każdy z nich będzie posiadał specjalną aplikację Kiosk Online, umożliwiającą dokonanie wyboru produktu. Ostatnia, trzecia opcja pozwala zamówić towar telefonicznie, dzwoniąc na numer Centrum Obsługi Klienta. Niezależnie od wyboru sposobu zamówienia, płatność będzie wyglądała podobnie – dokonamy jej tuż po jego złożeniu.

O przesyłce oczekującej nas w kiosku dowiemy się za pomocą SMSa wraz ze specjalnym kodem, który należy przedstawić sprzedawcy (przy składaniu zamówienia należy podać swój numer telefonu). „Zamawiaj jak chcesz” będzie działało za pośrednictwem usługi wprowadzonej ponad dwa lata temu „Paczka w RUCHu”, dzięki której zakupy docierają do punktu w przeciągu maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia.

Usługa „Zamawiaj jak chcesz” jest kolejnym ukłonem w stronę klientów RUCH SA, ceniących sobie wygodę i proste rozwiązania.