Zalety i wady oczyszczaczy powietrza

Dlaczego nie warto kupować byle jakiego oczyszczacza powietrza? Czy każdy musi mieć oczyszczacz do powietrza? Czyste powietrze w miejscu pracy

Nie kupuj jednak pierwszego-lepszego oczyszczacza, bo może się to okazać nietrafioną decyzją. Zacznij od poznania zalet i wad takich rozwiązań i wybierz model, który rzeczywiście będzie skuteczny. Pamiętaj również o tym, że wydajny oczyszczacz wcale nie musi być najdroższym sprzętem, jaki znajdziesz w ofercie wybranego sprzedawcy. Czasami lepiej jest kupić tańszy model, ale za to o dużo lepszych parametrach.

Dlaczego nie warto kupować byle jakiego oczyszczacza powietrza?

Z pewnością spotkałeś się z opiniami, że zakup oczyszczacza to marnowanie pieniędzy. Najczęściej twierdzą tak osoby, które można zaliczyć do jednej z dwóch grup. Pierwsza z nich to ci, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak niekorzystne jest długotrwałe wdychanie zanieczyszczeń, które niestety znajdują się w powietrzu wielu polskich miast. Drugą natomiast stanowią osoby, które kupiły oczyszczacz do powietrza pod wpływem impulsu i zamiast wybrać dobre urządzenie, kierowały się wyłącznie ceną lub informacjami otrzymanymi od sprzedawcy. Przez to mogły nabyć sprzęt, który generuje wysokie koszty podczas pracy. Chodzi nie tylko o fakt, że źle zaprojektowany oczyszczacz może pobierać o wiele więcej prądu, ale również o brak łatwego dostępu do części zamiennych. Co z tego, że uda ci się kupić oczyszczacz tańszy o 200 lub 300 złotych, jeżeli później koszty nawet najprostszej naprawy będą porównywalne z zakupem nowego modelu? Wybierając natomiast porządny sprzęt, nie tylko obniżysz rachunki za prąd (co wynika między innymi z możliwości wybierania różnych trybów pracy oraz ustawiania, po jakim czasie oczyszczacz się wyłączy), ale również łatwo znajdziesz części zamienne. Z reguły jednak nie musisz się tym przejmować, gdyż markowe oczyszczacze charakteryzują się bezawaryjną pracą nawet przy częstym użytkowaniu, a dodatkowo ich producenci bez problemu realizują ewentualne naprawy w ramach gwarancji. Niskiej jakości oczyszczacz powietrza może być również zbyt głośny, aby dało się przy nim spać lub chociażby oglądać telewizję. Szkoda więc tracić pieniądze na zakup czegoś, czego później nie będziesz chciał używać.

Czy każdy musi mieć oczyszczacz powietrza?

Zalety wynikające z używania dobrych oczyszczaczy powietrza są niezaprzeczalne. Kupując jeden z cieszących się uznaniem wśród użytkowników produktów zyskasz pewność, że twoja rodzina oddycha bezpiecznym powietrzem, a jednocześnie nie będziesz się musiał obawiać wysokich rachunków za energię. Jeżeli zdecydujesz się na któryś z rekomendowanych produktów z listy https://www.euro.com.pl/oczyszczacze-powietrza.bhtml, spokojnie będziesz mógł używać oczyszczacza nawet podczas odpoczywania w tym samym pomieszczeniu i jego praca w żaden sposób nie obniży on twojego komfortu. Wybierając nowy oczyszczacz powietrza zwróć uwagę na to, jaką wydajnością charakteryzuje się sprzęt. Producenci podają ją w ilości metrów sześciennych powietrza, które pojedyncze urządzenie może oczyścić w ciągu godziny. Pamiętaj też, aby sprawdzić zalecaną wielkość pomieszczenia. Nawet najlepszy oczyszczacz nie rozwiąże twoich problemów z zanieczyszczeniami, jeżeli jego moc będzie za mała do wnętrza twojego mieszkania. Na szczęście wśród produktów oferowanych w popularnym sklepie znajdziesz zarówno modele dedykowane dla pomieszczeń o wielkości do 26 metrów kwadratowych jak i takie, które oczyszczą prawie 3 razy większe wnętrze. Dostępne są również przemysłowe oczyszczacze, które mogą pracować w pomieszczeniach o dużo większych metrażach, przy czym ich cena jest zdecydowanie wyższa.

Czyste powietrze w miejscu pracy

Jeżeli prowadzisz firmę, a twoje biuro znajduje się w jednym z większych miast, powinieneś rozważyć zakup oczyszczacza powietrza do pracy. W ten sposób poprawisz komfort swój i wszystkich zatrudnionych osób. Świetne rozwiązania, które można stosować nie tylko w domu, ale również w miejscu pracy, znajdziesz w kategorii https://www.euro.com.pl/oczyszczacze-powietrza,_Philips.bhtml, gdzie zebrano wysokiej jakości oczyszczacze do powietrza marki Philips. Jednym z bestsellerowych produktów jest model Philips Dual Scan AC3858/50, który pomimo stosunkowo niskiej ceny (obecnie możesz go zamówić za niewiele ponad 2500 złotych) zapewni ci wydajność na poziomie 500 metrów sześciennych na godzinę i może pracować w pomieszczeniu o wielkości 60 metrów kwadratowych. Dzięki takim parametrom, urządzenie szybko oczyści powietrze, co wyeliminuje konieczność zostawiania go włączonego przez wiele godzin. Przy każdym z produktów oferowanych w sklepie internetowym znajdziesz również szczegółowe informacje na temat mocy, wymiarów urządzenia, trybów filtracji oraz dodatkowych funkcji.