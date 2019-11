Zakupy przez TikTok? Nowa funkcja aplikacji jest w fazie testów

Po kilku miesiącach od wprowadzenia nowych aktualizacji właściciele TikToka rozpoczynają testy nowej opcji Shoppable Videos - otwierając się na handel społecznościowy.

- TikTok pokazuje w ten sposób, że dba o komercyjne interesy twórców, ale też jest coraz bardziej otwarty na reklamodawców, którzy chcą dotrzeć do przedstawicieli pokolenia Z. Nowa funkcjonalność, która na razie jest tylko w fazie testowej, może także przyciągnąć nowych użytkowników, którzy nastawieni są na robienie zakupów online - mówi Tobiasz Wybraniec, prezes agencji influencer marketingu GetHero.

Platforma próbuje dać twórcom możliwość udostępniania w aplikacji adresów URL, przenoszących użytkowników na strony, gdzie będą mogli dokonywać zakupów.

Czy możliwość robienia zakupów z poziomu aplikacji TikTok przyczyni się do tego, że użytkownicy częściej do robienia zakupów w sieci będą używać smartfonów niż laptopów? Na odpowiedź przyjdzie nam trochę poczekać - zobaczymy, jak wypadną testy. Kolejny krok to implementacja nowej funkcjonalności.

Platforma TikTok powstała w 2016 w wyniku połączenia aplikacji TikTok oraz musical.ly. Dwa lata później aplikacja była dostępna w 150 krajach w 75 językach. Obecnie TikTok jest jednym z najpopularniejszych mediów społecznościowych na całym świecie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję GetHero - społeczność TikToka charakteryzuje się bardzo wysokim zaangażowaniem i lojalnością wobec aplikacji. 83% respondentów korzysta z niej od co najmniej roku, a co czwarty użytkownik spędza przy niej ponad godzinę, a ponad 50% przynajmniej 30 minut dziennie.