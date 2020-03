Zaktualizowano Narodowy Plan Szerokopasmowy

- Nowe cele Narodowego Planu Szerokopasmowego są odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Dokument został także dostosowany do nowych, wytyczonych przez Komisję Europejską, celów rozwoju sieci łączności elektronicznej – dodaje szef MC.

Co więc wydarzy się do 2025 roku? Oto najważniejsze założenia NPS:

Powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.

Dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. Chodzi o szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.

W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. Wedle założeń - jeszcze w tym roku w pełni rozwinięta łączność 5G pojawi się w co najmniej jednym głównym mieście.

Realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego koordynuje minister cyfryzacji.

Cele i wyzwania

Aby wyznaczone cele mogły zostać zrealizowane - w przyjętym przez rząd dokumencie określono także niezbędne do tego działania finansowe i legislacyjne, dążące m.in. do zniesienia barier prawnych w szybkim rozwoju nowoczesnej łączności. Wszystkie resorty zobowiązały się do podejmowania działań wspierających realizację zapisanych w NPS celów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pierwotna wersja Narodowego Planu Szerokopasmowego została przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r. jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020. Uaktualniony NPS obejmuje okres do 2025 r. Przedstawia aktualny stan rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce oraz podsumowuje dotychczasowe inwestycje telekomunikacyjne, w tym te realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.