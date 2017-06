Zakrzywiony monitor dla graczy, nowa marka wzmacniaczy w Polsce. Przegląd #sprzęt

ASUS prezentuje USB-AC53 Nano, najmniejszy na świecie adapter USB Wi-Fi 802.11ac Multi-User MIMO (MU-MIMO). Urządzenie pozwala zmodernizować laptop tak, by w pełni korzystać z szybkiego dwupasmowego Wi-Fi 802.11ac o prędkości do 867 Mb/s na paśmie 5 GHz lub 300 Mb/s na paśmie 2,4 GHz. Konstrukcja urządzenia zapewnia szybkie i stabilne połączenie zestawione z małymi rozmiarami (źródło: materiał prasowy firmy ASUS).

Najnowsze laserowe projektory krótkoogniskowe proponowane przez markę Vivitek DH765Z-UST oraz DW763Z-UST wyświetlają obraz o przekątnej od 80” do 150” z odległości nie większej niż 42 cm od ekranu. Są to urządzenia polecane do obiektów użyteczności publicznej i edukacji. Oba projektory są wyposażone w uszczelniony silnik optyczny i bardzo dobry system wentylacji, co chroni je przed kurzem i pyłem, zapewniając niemal bezobsługową eksploatację. Oba modele objęte są pięcioletnią gwarancją na projektor i trzyletnią gwarancją na źródło światła (źródło: materiał prasowy firmy ViDiS).

Firma MIP wprowadza do Polski matkę Woo Audio. Jednym z jej produktów jest WA8 Eclipse - pierwszy na świecie lampowy wzmacniacz słuchawkowy zasilany bateryjnie. Pracuje w klasie A i ma wbudowany DAC 24bit/384 kHz, co ułatwia współpracę z urządzeniem źródłowym. Urządzenie współpracuje z słuchawkami o impedancji 8-600 Ohm i oferuje bardzo małą ilość zniekształceń i szumów (źródło: materiał prasowy firmy MIP).

Samsung Electronics zaprezentował nowe zakrzywione monitory CHG90 i CHG70, wyposażone w zaawansowaną technologię HDR (high dynamic range)oraz QLED - autorską technologię kropek kwantowych, która obsługuje ok. 125% widma kolorów sRGB oraz zapewnia wierne odtworzenie odcieni. Współczynnik proporcji 32:9, rozdzielczość podwójnego Full HD (DFHD) 3440x1800, kąt widzenia 178 stopni, częstotliwość odświeżania 144 Hz i czas reakcji 1 ms (MPRT) sprawiają, że monitor sprawdzi się w grach typu FPS, wyścigi, symulacja lotu etc. (źródło: materiał prasowy firmy Samsung).

