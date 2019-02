Zagraniczne startupy wesprą PGNiG

Jak uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, inwestycja w zagraniczne startupy może przyczynić się do zwiększenia innowacyjności naszego kraju. Po tę retorykę sięgają także duże firmy. W ramach rządowego programu Poland Prize Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Fundacja Startup Hub Poland zaprosiły do Polski zagraniczne startupy oferujące innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej. Wcześniej PGNiG w ramach programu Start in Poland - Scale Up rozpoczęło współpracę ze startupami z Polski

W pierwszej rundzie programu Poland Prize wybrano osiem najlepszych startupów łączących energię i technikę cyfrową. Na konkurs wpłynęło ponad 400 zgłoszeń z 60 krajów. Zaproszone do Polski na kilkumiesięczną akcelerację startupy otrzymają wsparcie finansowe – od 80 do 200 tys. zł, które wykorzystają na rozwój swojej technologii czy pozyskanie nowych klientów. PGNiG wybierze spośród nich te, które najlepiej odpowiedzą na wyzwania technologiczne.

W pierwszym etapie programu wybrano m.in. litewski iDenfy, który pracuje nad aplikacją weryfikującą autentyczność dokumentów w oparciu o system rozpoznawania twarzy, estoński SmartVent, którego aplikacja zbiera dane o efektywności energetycznej budynków czy brytyjski Spottitt, który proponuje monitorowanie sieci energetycznej z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i sztucznej inteligencji dla szybszego i tańszego wykrywania awarii. Z kolei węgierska firma Walter’s Cube opracowała technologię, która pozwala na przetwarzanie dwuwymiarowych zdjęć w trójwymiarowe modele.

– Opieramy się o formułę open innovation. Z jednej strony dajemy swoich specjalistów, infrastrukturę, możliwości, jakie ma Grupa Kapitałowa, z drugiej strony czerpiemy z pomysłów startupów, które do nas przychodzą – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w PGNiG S.A.