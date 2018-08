Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka podczas wyjazdu zorganizowanego

Bezpieczny Autobus to jedna z najpopularniejszych wśród rodziców e-usług Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki niej sprawdzisz m.in. czy autokar, którym wysyłasz dziecko na wakacje, ma ważne obowiązkowe badanie techniczne, ważne ubezpieczenie OC lub czy jest wyrejestrowany, ewentualnie kradziony. Zdobędziesz również jego dane techniczne.



Możesz sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, to znaczy autobus, autokar i bus. W usłudze udostępniamy dane pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce. Niestety nie sprawdzisz autobusu z Niemiec lub Austrii.



Jak to zrobić?

Przede wszystkim musisz znać numer rejestracyjny pojazdu. Poproś o niego organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem.



Krok 1: Wejdź na stronę usługi Bezpieczny Autobus.



Krok 2: Wpisz numer rejestracyjny autobusu i kliknij Sprawdź autobus.



Informacje wyświetlą się od razu. Możesz je pobrać w formacie PDF i wydrukować. Taki wydruk ma charakter informacyjny - nie jest dokumentem urzędowym. To znaczy, że sąd lub urząd może nie uznać takiego dokumentu (na przykład jako dowód w sprawie). Usługa jest bezpłatna.



Sprawdź organizatora wypoczynku

Jeśli szukasz informacji na temat obozu lub kolonii, na które wyjeżdża twoje dziecko, możesz sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.Wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl lub bezpośrednio na stronę prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - wypoczynek.men.gov.pl. Dzięki informacjom, które znajdziesz na portalu, upewnisz się, że organizator jest wiarygodny i podaje prawdziwe informacje.



WAŻNE: Tylko organizatorzy, których kuratorzy oświaty umieścili w bazie wypoczynku, dostali zgodę na prowadzenie kolonii czy obozu. Organizowany przez nich wypoczynek jest nadzorowany przez: kuratora oświaty, służby sanitarne i straż pożarną.



Co znajdziesz na portalu?



Prostą wyszukiwarkę kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, a dzięki niej:



· informacje na temat organizatorów wypoczynku,



· numer zaświadczenia wypoczynku,



· liczbę uczestników, którą zgłosił organizator,



· termin wypoczynku, który zgłosił organizator,



· miejsce wypoczynku, który zgłosił organizator,



· dane teleadresowe organizatora - jeśli jest to firma.



Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji