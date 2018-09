Zadania w sam raz dla geoinformatyka

Geoinformatycy analizują i przetwarzają dane przestrzenne, uzyskane wcześniej w wyniku pomiarów za pomocą narzędzi geodezyjnych, skanerów trójwymiarowych, a nawet dronów. Ich praca służy zdobywaniu wiedzy na temat Ziemi i zjawisk, które na niej zachodzą, jak również do tworzenia aplikacji, które ułatwiają nam codzienne życie. Wystarczy wymienić tutaj nawigacje, aplikacje taksówkowe, a nawet randkowe oparte o geolokalizację.

To twórczy zawód, który wymaga analizy danych połączonej z kreatywnością. Geoinformatycy znajdują zatrudnienie w wielu różnych branżach. Wiele budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych, wymaga dostępu do map cyfrowych - od adresowych, przez satelitarne, aż po mapy infrastruktury technicznej i trójwymiarowe modele miast. To wszystko sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu IT oraz wiedzę geodezyjno-kartograficzną systematycznie wzrasta.

Aby poznać pełny proces niezbędny w pracy z danymi przestrzennymi, rozpoczynając od pozyskiwania takich danych, ich wstępnego przetwarzania, przechowywania, analizy i tworzenia systemów informatycznych opartych na ich zbiorach, najlepiej jest ukończyć dedykowane studia, na przykład kierunek "Geoinformatyka i geostatyka".

A jak praca geoinformatyka wygląda w praktyce? To zależy od dziedziny, jaką się zajmuje. W archeologii może to być na przykład rozplanowanie wykopów w oparciu o zdjęcia lotnicze. W hydrogeologii wykrywanie ryzyka suszy, zagrożeń dla raf koralowych albo tak zwane modelowanie powodziowe, czyli rozpoznawanie w jaki sposób rozmieszczenie i wielkość budynków w metropolii wpłynie na rozprzestrzenianie się wody podczas powodzi. Kolejnym przykładem może być geologia. W tej dziedzinie geoinformatycy zajmują się między innymi przewidywaniem trzęsień ziemi i badaniem skutków klęsk żywiołowych. Specjalista w tej dziedzinie potrafi wykorzystać dane przestrzenne do wizualizowania architektury, budować numeryczne modele terenu, tworzyć przestrzenne bazy danych, zawierające wiele warstw informacji, zebranych z różnych źródeł. Potrafi również analizować tak zebrane dane, aby wyciągać wnioski: o optymalnym rozlokowaniu obiektów handlowych (w celu maksymalizacji obszaru, z którego obiekty te będą dostępne dla klientów), o obszarach zagrożonych powodziami, czy też - w kontekście rolnictwa - wskazywać fragmenty pól uprawnych, które bieżąco najbardziej potrzebują nawodnienia lub nawożenia. Co ciekawe eksperci w tej są niezbędni również w korporacjach, na przykład w bankach. Geoinformatycy odpowiadają w nich za analizy zaciągania kredytów dla danego rejonu geograficznego, z uwzględnieniem danych i cech ludzi, którzy te kredyty biorą.

Źródło: Rocket Science