Zacznij jeść zdrowo — poznaj produkty, które odmienią Twoje życie

Gdzie warto kupować zdrową żywność?

Nie da się ukryć, że cena odgrywa często niebagatelną rolę, kiedy chcemy coś zmienić w swojej diecie. Niestety panuje błędne przekonanie, że prawidłowe odżywianie wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami i przez to nie jest dla każdego. Najważniejsze jest to, aby znaleźć sklep, najlepiej internetowy, w którym znajdziemy wysokiej jakości produkty naturalne i ekologiczne, które będą dostosowane do naszego budżetu. Taką ofertę można znaleźć w sklepie bonovita.pl. Wszystkie produkty, o których będzie mowa poniżej, będzie można tam zakupić.

Najzdrowsze herbaty, które warto pić

Biała herbata

Przez wielu znawców nazywana jest eliksirem młodości, gdyż ma hamować skutki starzenia. Szczególnie zalecana jest dla osób, które mają problemy z alergiami, czy zbyt wysokim cholesterolem. Do tego dba o serce i zapobiega występowaniu nowotworów.

Zielona herbata

Często uznaje się ją za najzdrowszą herbatę na świecie. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce chronić swoje serce, dostarczać witaminę C, czy zapobiegać powstawanie kamieni w nerkach. Do tego znakomicie odpręża i działa przeciwnowotworowo.

Inne herbaty, które warto pić

Jeśli powyższe herbaty nie przypadły ci do gustu, warto spróbować innych również zdrowych rodzajów, takich jak:

Matcha,

Yerba Mate,

Rooibos.

Oleje i oliwy, które warto kupować

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że najzdrowsze są oleje tłoczone na zimno, gdyż mają najwyższą jakość i wartość odżywczą.

Olej konopny

Otrzymuje się go z tłoczenia na zimno nasion konopi siewnej. Charakteryzuje się korzennym i gorzkim smakiem. Jest bogaty w witaminę K oraz pozwala m.in. zadbać o prawidłową krzepliwość krwi.

Olej z nasion wiesiołka

Charakteryzuje się tym, że trzeba go jeść na zimno, bo traci właściwości po podgrzaniu. Powinniśmy stawiać na niego, gdyż zwalcza nowotwory piersi, usuwa toksyny, czy też wspomaga odchudzanie.

Makarony, które warto wybierać

Makaron sojowy

Fenomenem makaronu sojowego jest to, że nie zawiera w sobie glutenu, dlatego też sprawdzi się znakomicie również dla alergików. Co ciekawe wiele makaronów określanych sojowymi zawiera w składzie groch oraz fasolę mung, dlatego koniecznie trzeba zwrócić uwagę na etykietę. Prawdziwa soja będzie posiadała znacznie więcej białka, tłuszczu, błonnika oraz węglowodanów.

Makaron ryżowy

Ten naturalny produkt jest bardzo delikatny w smaku i również nie zawiera glutenu. Najważniejsze jest to, że ten makaron jest lekkostrawny, dlatego nada się dla osób z problemami żołądkowymi, czy nadwagą. Nie zawiera też cholesterolu.