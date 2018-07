Zabezpieczamy swoje smartfony i komputery, ale zapominamy o bezpieczeństwie znajdujących się na nich danych

Używanie PIN-u do telefonu i hasła do komputera jest dla Polaków tak samo oczywiste jak zamykanie drzwi na klucz. Ponad 90 proc. z nas chroni swoje urządzenia mobilne, a tylko 3 proc. nie stosuje żadnych zabezpieczeń na urządzeniach, z których na co dzień korzysta. Jednak, jak wynika z raportu Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo pt. „Co wiemy o ochronie danych”, nadal niewielu z nas pamięta o tym, aby szyfrować swoje najważniejsze dane.