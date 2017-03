Zabezpiecz swoje dane podczas World Backup Day

Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy wykonują kopie zapasowe oraz tych, którzy dopiero zaczną je robić. Nic nie mobilizuje bardziej, niż utrata danych, która prędzej czy później - może się przytrafić każdemu.

Jakie są fakty?

ponad 30% ludzi nigdy nie robiło kopii zapasowych,

ponad 60% firm, które utraciły swoje dane upada w ciągu następnych 6 miesięcy

78% firm nie testuje swoich rozwiązań, nie wiedzą więc, czy będą w stanie odzyskać utracone informacje,

46% użytkowników straciło swoje dane przynajmniej raz w ciągu 10 lat,

około 120 telefonów jest kradzionych w każdej minucie na świecie,

każdego miesiąca na 10 komputerów przypada przynajmniej 1 zainfekowany nowym wirusem

Liczby nie kłamią, ale też nie trafiają do wszystkich. W większości przypadków gdzieś tam z tyłu głowy czai się myśl, że „mnie to nie spotka” i to ona jest najczęstszą przyczyną wielu katastrof. Skala problemu staje się dostrzegalna w momencie utraty danych, ale wtedy niestety jest już za późno. Tymczasem, kopie zapasowe to jeden z najlepszych, najtańszych i najpewniejszych sposobów zabezpieczenia kluczowych plików przed ich utratą. Bądź profesjonalistą i zadbaj o swój biznes.

Twoje dane są cenniejsze od Twojego urządzenia!

Pamiętaj o tym każdego dnia. Sprzęt, o który martwimy się w pierwszej kolejności, w dzisiejszych czasach jest coraz tańszy, a ilość i wartość ważnych plików należących do Twojej firmy rośnie każdego dnia. Utrata komputera będzie Cię kosztować kilka tysięcy złotych, a utrata wszystkich danych? Może się równać zamknięciu firmy.

“Nie stać mnie na zabezpieczenia”

A czy stać cię na ich konsekwencje? Pomyśl o tym ile warte są dziś Twoje dane i jakie będą konsekwencje ich utraty. Zapoznaj się z ofertą kilku firm, a przede wszystkim - spójrz na to co oferuje polski rynek.

Potraktuj World Backup Day jako wyzwanie dla siebie

Jeśli jesteś właścicielem lub odpowiadasz za IT w swojej firmie - przyjmij odpowiedzialną postawę i zabezpiecz swój biznes. Światowy Dzień Backupu to dobry moment, aby pomyśleć o tej kwestii i zacząć spać spokojnie, nie martwiąc się o biznes.

Materiał nadesłany przez Xopero Software