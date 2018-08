Zabawki edukacyjne, gry i inne twórcze prezenty dla ośmiolatki. 10 pomysłów

Jeden z najlepszych sposobów na to, by nie ulec mitowi, że "dziewczynki to humanistki" - odpowiednio wcześnie przekonać je, że matematyka jest dla nich! Najlepiej - przez zabawę. BrainBox to gra, która świetnie spełni to zadanie!

Kamienie szlachetne i półszlachetne, a przynajmniej efektowne minerały - przedmiot fascynacji wielu dziewczynek. Dlaczego nie stworzyć własnej, podpartej solidną wiedzą kolekcji i wystawy?

Dla tych dziewczynek i ich rodziców (albo innych dorosłych), którzy nie wierzą, że konstrukcje są tylko dla chłopców. Seria Goldie Blox ma też "dziewczyński" sznyt - bohaterkę i jej przyjaciół, historię, dziennik.