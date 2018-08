Za kilka tygodni startuje CodeWeek!

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Idea jest prosta - każdy kto chce się włączyć, może zorganizować własne wydarzenie i zgłosić je tutaj. Wykonaj więc kilka prostych kroków, a Twoje wydarzenie znajdzie się na europejskiej mapie, wliczając się do rankingu.

Kto może zorganizować takie wydarzenie? Każdy! Ty, Twoi znajomi, nauczyciele, samorządowcy, pasjonaci komputerów i książkowe mole, wielbiciele nowych technologii i ci, którzy są z nimi na bakier. Wszyscy.

Jak ma wyglądać takie wydarzenie? Niezależnie od poziomu zaawansowania organizatora zasada jest jedna: spotykamy się, aby bawić się programowaniem. Jako wydarzenie możesz zgłosić lekcje informatyki, warsztaty z robotami, spotkanie ze znajomymi podczas, którego będziesz rozwiązywał zagadki logiczne z przyjaciółmi czy dyskutować o nowych technologiach. Tu liczy się zapał i dobre chęci.

Tylko w ramach zeszłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Polsce odbyło się ponad 2200 wydarzeń, zorganizowanych przez 846 podmiotów. Szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe a także osoby prywatne. Oznacza to, że co około 9 minut startował nowy warsztat. W tym roku może być tylko lepiej.

Źródła: CodeWeek Pl, Ministerstwo Cyfryzacji,