Za granicą wolimy płacić online?

Zgodnie z najnowszym raportem podróżniczym przygotowanym przez PayPal i pracownię badawczą GfK, większość wakacyjnych wydatków w Europie Środkowo-Wschodniej opłacana jest gotówka (78%), a także kartami kredytowymi (43%). Rola płatności internetowych jest jednak znacząca – tylko 33% polskich turystów twierdzi, że woli płacić podczas podróży offline. Ciekawostką jest, że turyści w wieku 55+ mają podobne preferencje jak cała przebadana grupy respondentów – 51% z nich również wybiera płatności online. 65% polskich turystów wybiera sposób płatności, biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo i wygodę.

34% podróżnych opłaciło część wydatków w trakcie swoich ostatnich wakacji za pomocą PayPal – platforma płatnicza online jest wyjątkowo popularna przy płatnościach za nocleg wśród młodszych podróżujących i wybiera ją 42% badanych w wieku 18-24 lat.

Internet staje się jednym z głównych kanałów informacji dla turystów. Co prawda, 58% Polaków rozpoczyna przygotowanie do podróży sprawdzając opinie znajomych, ale 55% równocześnie weryfikuje te informacje za pomocą wyszukiwarek internetowych. 27% polskich podróżnych wykorzystuje w celu znalezienia informacji o zakwaterowaniu, atrakcjach, kulinariach czy sprawach administracyjnych również media społecznościowe. Tylko 32% badanych polega na informacjach znalezionych offline.

Decyzja odnośnie miejsca wypoczynku w Europie Środkowo-Wschodniej jest podyktowana przede wszystkim ceną i dobrą opinią wśród znajomych (wybrane jako ważne odpowiednio przez 82% i 77%). Inne ważne czynniki to dobre opinie w Internecie (wybrane jako ważne przez 76% turystów), spokój (74%) oraz opcje wyboru płatności (57%).

Większość Polaków woli wyjeżdżać do krajów Europy Środkowo-Wschodniej latem i na okres tygodnia. Na taki wyjazd, 35% turystów wydaje od 2 tys. do 4 tys. złotych, a 24% od 1 tys. do 2 tys. złotych. Najpopularniejszą okazją do wyjazdów do krajów regionu są oczywiście coroczne wakacje, a także weekendy i święta.

Tym, co ułatwia podróżowanie i daje turystom poczucie spokoju jest możliwość szybkich i wygodnych płatności za hotel, lot czy bilety do muzeum. W takiej sytuacji, bardzo wygodnym rozwiązaniem może być uruchomienie płatności przez PayPal One Touch, który zapamiętuje dane do logowania i w ten sposób umożliwia podróżnym płatności za pomocą jednego kliknięcia, również na urządzeniach mobilnych. Dzięki tej usłudze, zamiast tracić czas na wypełnianie formularzy płatniczych dla każdej transakcji, turyści mogą cieszyć się wyjazdem.