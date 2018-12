Za chwilę ruszy IV edycja Tech Leaders Polska. Spiesz się, bo aplikować do programu można jeszcze tylko jutro!

Od stycznia do maja 2019 roku potrwa IV edycja międzynarodowego bezpłatnego programu mentorskiego. Jest on przeznaczony dla każdego, kto chce rozwijać się w IT czy wejść do tej branży. A także dla tych, którzy chcą rozwijać swoje idee biznesowe lub firmy związane z nowymi technologiami. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, musisz się pospieszyć!