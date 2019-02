Z tej biznesowej „randki” może powstać trwały związek

Podczas „Fall in Love with Innovation” swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele startupów, które tworzą innowacyjne rozwiązania z zakresu HR, marketingu, sprzedaży, produkcji i logistyki. Do każdej kategorii przypisane zostało jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele koncernu Procter & Gamble, reprezentujący odpowiedni obszar biznesowy.

Firma zaangażowała w inicjatywę „Fall in Love with Innovation” ponad dwudziestu ekspertów, którzy mieli okazję zapoznać się z planami biznesowymi startupów i ocenić ich potencjał. Inicjatywa ma umożliwić wybranym firmom wzięcie udziału w drugiej edycji programu Startup SPARK, stąd obecność podczas prezentacji przedstawicieli Łódzkiej Specjalistycznej Strefy Ekonomicznej, organizatora programu akceleracyjnego.

P&G jest Partnerem programu Startup SPARK od 2017 r. W ramach pierwszej edycji, firma podjęła współpracę z 9 startupami, a jej wynikiem są gotowe rozwiązania, z których niektóre są już w trakcie fazy pilotażowej. Obecnie trwa rekrutacja do drugiej edycji programu.

Źródło: Procter & Gamble