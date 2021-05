Z SurvGo badania marketingowe będą tak proste jak nigdy przedtem!

Czy wiesz, czym jest SurvGo?

Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z tą nazwą, dobrze ją zapamiętaj. Na pewno nie raz i nie dwa będziesz chciał skorzystać z możliwości, jakie się z nią wiążą. O co chodzi? SurvGo to platforma z funkcjonalnościami, dzięki którym w wygodny i szybki sposób można wdrażać i zarządzać badaniami ankietowymi. Wspiera też agencje marketingowe i właścicieli firm oraz marek w zbieraniu opinii i określaniu poziomu satysfakcji klientów. Zaledwie kilka chwil dzieli Cię od stworzenia ankiety online czy przeprowadzenia badania ankietowego czy badania rynku. Wsparciem w tym zakresie może być również profesjonalny panel badawczy online, dostępny w serwisie Badanie Opinii.

Jakie korzyści płyną z użytkowania SurvGo?





Wśród szeregu korzyści, związanych z użytkowaniem programu do ankiet SurvGo, znajduje się przede wszystkim opcja w pełni intuicyjnego przeprowadzenia ankietyzacji drogą elektroniczną. Bez wychodzenia z domu, zaczepiania przypadkowych przechodniów na ulicy ani też organizacji spotkań w przestrzeni rzeczywistej możesz kompleksowo wykonać swoje zadanie – począwszy od zaprojektowania od podstaw kwestionariusza, poprzez zbieranie danych, a na analizie wyników skończywszy. Na uwagę zasługuje przede wszystkim forma przygotowywania ankiet, która obejmuje nie tylko tradycyjne, ale również nowoczesne treści audio-video. Zgromadzone w aplikacji gotowe wzorce ankiet mogą przyspieszyć czas potrzebny do stworzenia własnego kwestionariusza.

Pełne statystyki i analityka

Dzięki SurvGo masz pełną możliwość monitorowania statystyk, jak również wykonania próby badawczej. Służy do tego moduł analizy próby. Uzyskane wyniki są wyświetlane w formie przyjaznych w interpretacji wykresów bądź tabel. W ten sposób zdecydowanie łatwiej zarządzać danym badaniem i analizować otrzymane rezultaty.

Jakie jest zastosowanie badań ankietowych i badań opinii czy satysfakcji?

Badania opinii czy satysfakcji stanowią cenne źródło informacji, dotyczące poziomu zadowolenia z jakości danego produktu lub wykonanej usługi. Są zazwyczaj wykonywane za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów. W ten sposób można w sposób miarodajny i profesjonalny zweryfikować, jak wysoko goście korzystający z usług danego hotelu czy produktu danej marki oceniają to, co otrzymują. Dowiadujesz się zatem, jaka jest ich gotowość do skorzystania z konkretnego produktu bądź usługi w przyszłości.