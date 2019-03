Z portalu zakupowego wyciekają miliony danych

Makijaż permanentny brwi zapewnia im doskonały kolor i kształt na wiele tygodni. Niemniej, często tuż po wyjściu z gabinetu nie jesteś zadowolona z efektu jaki widzisz w lustrze. Twoje brwi są przerysowane, opuchnięte, niejednolicie zabarwione. Mówiąc wprost, masz chęć od razu wracać do linergistki z reklamacją. Makijaż permanentny to w praktyce bardzo specyficzny tatuaż, który aplikowany jest pod skórę brwi. Nic więc dziwnego, że Twoje brwi bezpośrednio po makijażu mogą być dalekie od ideału. Potrzebują bowiem czasu by się zregenerować. Kiedy zatem możesz stwierdzić definitywnie, że Twój makijaż permanentny się nie udał? więcej