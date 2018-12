Z kupowaniem świątecznych prezentów w e-sklepach lepiej się pospieszyć

Im bliżej Gwiazdki, tym szanse na otrzymanie przesyłek na czas maleją – tym bardziej, że według prognoz, na zakupy online w tym roku zdecyduje się blisko połowa z nas.

Zaopatrujemy się w świąteczne podarunki już w listopadzie. Najgorętszy czas zaczyna się jednak w grudniu, kiedy presja związana ze świątecznymi zakupami jest dla większości nieunikniona. Ma to swoje przełożenie na czas dostawy przesyłek.

Wojciech Kliber, Wiceprezes Zarządu Sendit S.A., informuje, iż według analizowanych przez firmę danych za 2017 rok, terminowość doręczeń w drugiej połowie listopada w porównaniu do początku miesiąca, spada o około 10%. Oznacza to, że co 10 paczka dotrze do kupującego z opóźnieniem – po dwóch lub więcej dniach roboczych. Każdy, kto planuje zakup prezentów mikołajkowych przez Internet powinien złożyć zamówienia najpóźniej w ostatnim tygodniu listopada. Najtrudniejszy i najbardziej stresujący dla wszystkich okres zacznie się w okolicach 17 grudnia. W najgorętszych dniach nawet połowa zakupów dotrze ze sporym, kilkudniowym opóźnieniem. Pamiętajmy też o tym, że w tym roku Wigilia przypada w poniedziałek, musimy się więc liczyć z tym, że w sobotę i niedzielę (22.12 i 23.12) doręczeń nie będzie prawie wcale, a w poniedziałek będą realizowane w ograniczonym zakresie.

Kurier, maszyna paczkowa a może odbiór w punkcie?

Nie bez znaczenia jest też wybór sposobu dostawy, na jaki się zdecydujemy – a tych sklepy internetowe mają bardzo dużo. Należy brać pod uwagę, iż w grudniu liczba paczek przewożonych przez firmy kurierskie znacznie, nawet kilkukrotnie, przekracza te występujące w innych miesiącach. Jest to prawdziwa klęska urodzaju, nie dziwmy się więc, że terminowe odbieranie i dostarczanie paczek stanowi bardzo poważną trudność dla kurierów. My sami nie ułatwiamy im tego zadania, gdyż w tym okresie często trudniej zastać nas w domu, zabieganych w wirze przedświątecznych przygotowań. W takiej sytuacji doskonałą alternatywą wobec niecierpliwego oczekiwania na kuriera są punkty odbioru, takie jak placówki Poczty, maszyny paczkowe, kioski, stacje benzynowe, sklepy i inne. Z reguły jest to tańsza usługa, a dodatkowo to nie my czekamy na paczkę, tylko paczka na nas.

Źródło: Sendit