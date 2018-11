Z jakim długiem trafiamy do biura informacji gospodarczej?

W Polsce występują 3 główne bazy dłużników. Są nimi:



Krajowy Rejestr Długów (KRD)

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Można figurować w jednej, dwóch, a nawet wszystkich jednocześnie. Wszystko zależy od firmy bądź osoby prywatnej, która dokonuje wpisu. BIG InfoMonitor oraz BIK (Biuro Informacji Kredytowej) podały niedawno do informacji publicznej, że łączne zadłużenie Polaków na koniec września 2018 roku wyniosło 73 366 146 446 zł. Same zobowiązania kredytowe wyniosły około 33 500 000 000 zł, czyli niemal połowę tej kwoty. Niepokojące jest to, że w porównaniu z danymi na koniec czerwca tego roku łączna kwota zadłużenia wzrosła o niemal 2 400 000 000 zł.

Charakterystyka i opis baz dłużników

Krajowy Rejestr Długów to pierwsze i najdłużej działające na terenie naszego kraju biuro informacji gospodarczej. Działa na terenie Polski nieprzerwanie od ponad 15 lat. KRD zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów, wierzycieli oraz firm prywatnych. Dane, które znajdują się w rejestrze mogą być zarówno informacjami o zadłużeniu, jak i o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań zarówno przez konsumentów, jak i przez firmy.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor to baza biura informacji gospodarczej, która zawiera dane o zaległościach finansowych zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. BIG InfoMonitor jako jedyna baza ściśle współpracuję z Biurem Informacji Kredytowej oraz Związkiem Banków Polskich, dzięki czemu raporty generowane przez ta bazę są również uaktualnianie o dane z powyższych instytucji.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A to biuro informacji gospodarczej należące do Grupy Kapitałowej KRUK. ERIF przyjmuję, gromadzi i udostępnia informacje gospodarcze wszystkim współpracującym z nim podmiotom. Biuro prowadzi również system informacji finansowej, który zawiera dane o zobowiązaniach konsumentów i działalności gospodarczych na terenie Polski. Wpisy mogą mieć charakter zarówno negatywny, jak i pozytywny.

Jaki dług sprawia, że trafiam do biura informacji gospodarczej?

Każdy wierzyciel – nieważne czy to firma, czy osoba prywatna – może wpisać nas, do któregokolwiek z występujących w Polsce biura informacji gospodarczej. Na listę dłużników trafimy również w przypadku, gdy będziemy posiadać zaległość za jakąkolwiek z podanych poniżej płatności:



Ubezpieczenie samochodu, nieruchomości

Abonament telefoniczny

Czynsz

Rachunki za wodę, prąd, gaz

Rachunki za telewizję czy Internet

Mandaty

Alimenty.

Są jednak pewne niezbędne do spełnienia warunki, które musi spełnić wierzyciel, zanim wpisze nas do takiej bazy:



Zadłużenie musi mieć przynajmniej 60 dni

Wierzyciel ma obowiązek wysłać do nas powiadomienie listem poleconym, że zostaniemy wpisani do konkretnej bazy dłużników

Kwota zadłużenia musi wynosić przynajmniej:

500 zł dla firmy i działalności gospodarczej

200 zł dla konsumenta

Warto pamiętać o tym, że po spłacie zobowiązania osoba bądź podmiot, przez który zostaliśmy wpisani jest zobowiązana w ciągu 14 dni usunąć nasze dane z rejestru pod groźbą sankcji ustawowych. Po wykreśleniu nasze dane mogą być przechowywane w archiwum nawet do dziesięciu lat.

Jak wspomniano wcześniej biura informacji gospodarczej oprócz informacji negatywnych udostępniają również pozytywne. Pozytywna informacja oznacza, że dana osoba bądź firma w terminie wymaganym spłaciła swoje zobowiązanie. Takie informacje często są dodatkową przesłanką świadczącą o rzetelności danej jednostki podczas współpracy z firmami czy instytucjami finansowymi.

Autor: Szymon Kwiatoń, koordynator procesu w Move On Finance