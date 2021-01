Z apką Immersion pojeździsz flagowym SUV-em Toyoty w technologii rozszerzonej rzeczywistości

Aplikacja wiernie oddaje model jazdy Land Cruiserem. Użytkownicy muszą omijać przeszkody charakterystyczne dla danego środowiska i jeździć bezpiecznie, by uniknąć przewrócenia pojazdu. Toyota Land Cruiser 5 Continents Drive obecnie jest dostępna w Izraelu, docelowo deweloper planuje jej udostępnienie na inne rynki.

– Nasza autorska aplikacja mobilna Toyota Land Cruiser 5 Continents Drive wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której możemy umieścić realistyczny model ekstremalnego terenu – pustyni czy pokrytej śniegiem tundry – na podłodze własnego mieszkania. Następnie przejmujemy kontrolę nad Land Cruiserem i możemy sprawdzić, jak radzi sobie w różnych, trudnych warunkach. Możemy także nagrać film lub zrobić zdjęcie komponując rzeczywisty świat z wirtualnym. Działająca na urządzeniach Apple i Android aplikacja dostarcza także informacji na temat historii pojazdu – mówi Piotr Baczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej Immersion Games.

To nie pierwsza współpraca Immersion z dużą zagraniczną marką. Wcześniej spółka tworzyła rozwiązania wirtualnej rzeczywistości dla Coca-Coli, McDonald’s, czy HBO, a także była nominowana do Emmy za aplikację na 50-lecie lądowania misji Apollo na księżycu, dla Smithsonian Channel, we współpracy z NASA.

Immersion obecnie rozwija swoją działalność rynku gier wideo. Pod koniec ub. roku spółka powołała firmę zależną Immersion Games, które odpowiada za produkcję gier i aplikacji, wykorzystujących technologię VR, AR oraz projekty dedykowane PC. Gry spółki wyróżnia realistyczna oprawa wizualna, interaktywność oraz silny ładunek emocjonalny.

Immersion Games, będzie posiadało dostęp do zasobów spółki matki w obszarze zespołu, know-how czy kluczowych partnerstw. Spółka chce docelowo produkować trzy tytuły w ciągu roku. Obecnie pracuje nad dwiema produkcjami, które będą dostępne na Oculus Quest Store oraz pozostałe platformy VR, m.in. Steam, Oculus Store i Viveport. W dalszej pespektywie Immersion Games chce wydać grę dedykowaną PC. Planowany budżet na jeden tytuł wynosi 0,5 – 1,5 mln zł.

W drugim kwartale 2021 Immersion Games chce zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku.