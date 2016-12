YouTube ma problem z Creative Commons? Trzeba uważać, stosując filmy na tej licencji

Poniżej treść listu Czytelnika, jaki redakcja Dziennika Internautów otrzymała w dniu dzisiejszym:

Dzień dobry.

Pisze do Was bo wiem, że zajmujecie się podobnymi sprawami. Serwis youtube umożliwia wstawienie filmów na licencji Creative Commons. Z tego co wiem, film na licencji CC mogę wykorzystywać jak mi się podoba, jeśli podam autora i link do oryginału.

Youtube udostępnił narzędzie yotube edytor, a w nim mogę bezpośrednio na ich stronie tworzyć proste filmy. Posiada on też możliwość wyszukiwania filmów na licencji CC, po czym mogę je wstawiać do swojego filmu a edytor automatycznie dodaje link do oryginału. I tak właśnie odkryłem, że cała zabawa filmami na licencji CC jest kompletnie bez sensu.

Zrobiłem film w którym wykorzystałem materiał na licencji CC. Autor filmu po jakimś czasie widocznie rozmyślił się i zmienił licencje. Po czym ja dostałem ostrzeżenie... Na koncie mam jeszcze kilka takich filmów gdzie użyłem filmy na licencji CC. Jeśli sytuacja się powtórzy moje konto zostanie zablokowane.

Czyż to nie jest paranoja? Dlaczego dostaję ostrzeżenia , przecież wszystko zrobiłem zgodnie z prawem... Sprawę tą przedstawiłem creativecommons.pl i przyznali mi rację . Co do usuniętego filmu przez youtube, odwołałem się i czekam już z 2 tygodnie... Widocznie chyba sami niewiedzą co zrobić z tym fantem.

Bardzo proszę o pomoc. Youtube samo się już pogubiło w swoich regulaminach i aplikacjach ale to nie znaczy, że muszą mnie karać. Z tego co widzę ciężko im się przyznawać do błędu więc dlatego pisze do was bo czuję, że sam z nimi nic nie zdziałam.