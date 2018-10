You Tube Kids wchodzi do Polski. Przyda się rodzicom?

Wielu z nas zapewne wie, że dzieci do 9 roku życia nie powinny korzystać z internetu bez nadzoru – a może lepiej: towarzystwa? – rodziców. Byłoby idealnie, gdybyśmy zamiast traktować „cyfrę” jako skuteczny wypełniacz czasu naszych dzieci, wspólnie odkrywali ten fascynujący świat. A co najmniej – powinniśmy pilnować zarówno spędzanego w cyfrowym świecie czasu, jak i zwracać uwagę na treści, z jakimi nasze dzieci mają do czynienia.

Tak jednak jest tylko w świecie idealnym. W rzeczywistości niemal każdy rodzic może podać przykłady sytuacji, w których choćby krótkie oddanie dziecka „pod opiekę” urządzenia jest bardzo pomocne. W takich momentach przyda się aplikacja z wbudowanym nadzorem: YouTube Kids, która niedawno weszła do Polski.