Yahoo wypłaci odszkodowania o łącznej wartości 50 mln. dolarów!

Porozumienie pomiędzy około 200 milionami klientów Yahoo z USA i Izraela osiągnięto w sądzie federalnym w San Jose. Sąd nakazał firmie Verizon (spółki macierzystej) pokryć połowę kosztów odszkodowania. Drugą połowę ma natomiast wypłacić Altaba Inc., holding inwestycyjny zarządzający aktywami Yahoo. Warto pamiętać, że Altaba Inc. wpłaciła już wcześniej grzywnę w wysokości 35 mln. dol. na rzecz Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za to, że nie poinformowała na czas opinii publicznej o naruszeniu.

Według wstępnego porozumienia, 50 mln. dol. ma zrekompensować poniesione przez klientów Yahoo straty. Poszkodowani mogą składać wnioski o wypłatę odszkodowania na podstawie udokumentowanego w godzinach, czasu poświęconego na rozwiązywanie problemów spowodowanych wyciekiem ich danych osobowych. Jedną godzinę sąd wycenił na 25 dol, natomiast maksymalna ilość czasu, jaką ofiary mogły przeznaczyć na rozwiązywanie problemów, ustalono na 15 godzin, co daje maksymalne odszkodowanie w wysokości 375 dol. na osobę. W przypadku klientów, którzy nie mogą udokumentować ilości utraconego na skutek wycieku czasu, sąd założył, że wyniósł on 5 godzin, co daje odszkodowanie w wysokości 125 dol. na osobę.

Posiadacze konta premium, którzy płacili od 20 do 50 dol. rocznie, uprawnieni są do zwrotu 25% poniesionych kosztów. Ponadto, poszkodowani w ramach rekompensaty otrzymają usługę monitorowania wniosków kredytowych wykorzystujących wykradzione dane osobowe, świadczoną przez AllClear, o wartości ok 15 dol. miesięcznie, przez okres kolejnych dwóch lat.

Źródło: BitDefender